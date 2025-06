ETV Bharat / state

यूपी में पहली बार थाने में शिशु गृह; आईपीएस दीक्षा भंवरे के प्लान पर हुई पहल; फरियादियों को मिलेंगी ये सुविधाएं - UP FIRST CRECHE IN POLICE STATION

शाहजहांपुर के तिलहर थाने में यूपी का पहला शिशु गृह ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 26, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर जिले की तिलहर कोतवाली में यूपी का पहला शिशु ग्रह बनाया गया है. शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया. इस शिशु ग्रह में पुलिस कर्मचारियों और आने वाले लोगों के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है. एक महिला पुलिसकर्मी को बच्चों की रोज देखरेख के लिए तैनात किया जाएगा. इस केंद्र में महिलाओं के लिए स्तनपान कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध होगी. यहां बच्चों के लिए एक छोटा पार्क भी बनाया जाना है. जानकारी देतीं आईपीएस दीक्षा भंवरे अरुण (Video Credit- ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि आईपीएस अफसर दीक्षा भंवरे की पहल पर शाहजहांपुर में इसकी शुरुआत की गई है. इसके बाद अगले कुछ दिनों में जिले भर के सभी थानों में सुंदर और आकर्षक शिशु गृह खोले जाएंगे. यहां न सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चे खेल और आराम कर सकेंगे, बल्कि फरियादियों और पीड़ित महिलाओं के बच्चे भी रखे जा सकेंगे. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने किया उद्घाटन (Photo Credit- ETV Bharat) उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा, जहां हर थाने में सुंदर और आकर्षक शिशु गृह होंगे. इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे और पीड़ित महिलाओं के छोटे बच्चे आराम कर सकेंगे और खेल सकेंगे. शिशु गृह को खेल खिलौने से सजाया गया है. अगले कुछ दिनों में हर थाने में शिशु गृह बनकर तैयार हो जाएंगे. इस केंद्र में महिलाओं के लिए स्तनपान कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध होगी. (Photo Credit- ETV Bharat) आईपीएस दीक्षा भंवरे अरुण ने सभी थानों में शिशु गृह बनाने की योजना बनाई है. इसकी शुरुआत गुरुवार को तिलहर थाने से की गई. यहां बच्चों के खेलने और सोने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इन सभी शिशु गृह का खर्चा थाने स्तर पर वहन किया जाएगा. बच्चों की देखभाल के लिए हर थाने में बने शिशु गृह के लिए केयरटेकर की तनाती की जाएगी. ये भी पढ़ें- सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में मुस्कान और साहिल पर आरोप तय, पुलिसकर्मी- डॉक्टर सहित कुल 36 गवाहों के दर्ज होंगे बयान