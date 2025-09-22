ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले की रामलीला में आज 'राम-सीता' वास्तविक शादी करेंगे, सात फेरें लेंगे

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया शुभारंभ, भगवान राम के गुणों का बखान किया.

up firozabad ramlila 2025 begins shree ramlila society
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया रामलीला का शुभारंभ. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबादः जिले में नवरात्र से एक दिन पूर्व यानी रविवार से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है. यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस मौके पर रामलीला का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि रामलीला को देखने के साथ-साथ उसे जीवन में उतारने की भी जरूरत है. पति-पत्नी और भाई-भाई के बीच विवाद को भगवान राम की लीलाओं से खत्म किया जा सकता है.

आज निकलेगी राम बारातः रामलीला कमेटी के मुताबिक रामलीला का मंचन रविवार से शुरू हो गया है. बता दें कि, मंगलवार को नगर में भव्य श्रीराम बारात निकाली जाएगी और जनकपुरी में सीता-राम विवाह संपन्न कराया जाएगा. शिकोहाबाद के इतिहास में यह पहली बार है जब स्वरूपों के माध्यम से वास्तविक विवाह का मंचन किया जाएगा यानी कि जो पात्र राम-सीता बने हैं उनकी वास्तविक (रियल लाइफ) शादी इसी लीला में होगी.

पर्यटन मंत्री क्या बोले: पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान राम की लीला का मंचन हमारी संस्कृति और विरासत को जीवित रखने का माध्यम है. नई पीढ़ी को अपने धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और महापुरुषों के आदर्शों से जोड़ना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता आज के युवाओं पर हावी हो रही है, ऐसे में इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें. इस दौरान रामलीला मंचन समिति के संयोजक प्रिंस जैन, विपिन गर्ग, सोनी गंभीर, चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन अवधेश पाठक ने किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP RAMLILA 2025RAMLILA 2025SHREE RAMLILA SOCIETYफिरोजाबाद रामलीलाFIROZABAD RAMLILA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.