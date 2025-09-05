ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में रेलवे की नई तकनीक, धड़ाधड़ गुजरेंगी ट्रेनें, यात्रियों का समय बचेगा - FIROZABAD NEWS

मक्खनपुर रेल खंड में रेलवे की ड्यूल डिटेक्शन तकनीक लागू की गई, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन को किया अपग्रेड.

ETV Bharat
फिरोजाबाद रेल खंड में ड्यूल डिटेक्शन, तकनीकी खामियों से बचने का नया उपाय (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read

फिरोजाबाद: मक्खनपुर रेल खंड में ड्यूल डिटेक्शन प्रणाली की शुरुआत रेलवे ने संरक्षा और संचालन को और बेहतर बनाने के लिए फिरोजाबाद-मक्खनपुर खंड में नई तकनीक की शुरुआत की है. यहाँ ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन को ड्यूल डिटेक्शन क्षमता के साथ अपग्रेड किया गया है. इस तकनीक का इस्तेमाल रेल संचालन के लिए किया जाएगा. इससे ट्रेनें बेवजह खड़ी नहीं होगी. यात्रियों के समय की बचत होगी,


कैसे काम करेगा सिस्टम: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक इस नई व्यवस्था में ट्रैक पर दो कंपनियों के डिजिटल एक्सल काउंटर लगाए गए हैं – Frauscher और Eldyne. दोनों समानांतर रूप से काम करते हैं और ट्रैक पर ट्रेन की मौजूदगी की निगरानी करते हैं यानी, अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम तुरंत काम करेगा.


ये होती है ड्यूल डिटेक्शन व्यवस्था : कुमार ने बताया कि ड्यूल डिटेक्शन व्यवस्था एक तरह से रेलवे की दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है. किन्हीं तकनीकी कारणों से अगर एक व्यवस्था फेल हो जाती है तो दूसरी व्यवस्था ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी जिससे रेल गाड़ियों का संचालन जारी रहेगा. गाड़ियां बीच में खड़ी नहीं होंगी और उनकी टाइमिंग में सुधार आएगा.



सिस्टम की खासियत

ऑटो रीसेटिंग सुविधा – किसी तकनीकी गड़बड़ी के बाद ट्रैक की स्थिति अपने आप सही हो जाएगी.

मैनुअल रीसेट बॉक्स – स्टेशन मास्टर के कक्ष में लगाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर अधिकृत कर्मचारी खुद ट्रैक रीसेट कर सकें.

यह आधुनिक तकनीक 16 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक शुरू की गई. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से न सिर्फ संरक्षा बढ़ेगी, बल्कि संचालन भी ज्यादा भरोसेमंद और तेज होगा. यह कदम भारतीय रेल की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुविधा देना सर्वोपरि माना गया है.


ढाई से तीन लाख रेल यात्रियों को मिलेगा लाभ : अमित ने यह भी बताया कि फिरोजाबाद से मक्खनपुर रेलखंड दिल्ली-कानपुर मुख्य लाइन पर पड़ता है. इस ट्रैक से होकर प्रतिदिन 250 से 300 रेलगाड़ियां गुजरती है. एक ट्रेन में एक अनुमानित एक हजार यात्रियों को भी मान लिया जाए तो लगभग ढाई से तीन लाख यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

अन्य ब्लॉक में भी लागू होगी यह व्यवस्था : अधिकारी ने यह भी बताया कि दिल्ली-कानपुर रेलखंड पर कई ब्लॉक में यह व्यवस्था पहले से है. फिरोजाबाद-मक्खनपुर रेलखंड में यह व्यवस्था अभी लागू की गई है. अन्य ब्लॉक जिनमें यह व्यवस्था लागू नहीं है, वहां भी इस व्यवस्था को बहुत जल्द लागू कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज की इन 6 सड़कों पर वाहन पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जानिए शुल्क के बारे में

For All Latest Updates

TAGGED:

फिरोजाबाद न्यूजउत्तर मध्य रेलवेINDIAN RAILWAYSRAILWAYS DUAL DETECTION SYSTEMFIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.