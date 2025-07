ETV Bharat / state

25 करोड़ का सरकारी स्कूल, इस जिले में बनने जा रहा, ये सुविधाएं मिलेंगी - CM MODEL SCHOOL FIROZABAD

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : July 7, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:38 AM IST

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी दिशा में फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, खोलने की सरकार से मंजूरी मिल गई है, जिसमें छात्रों के लिए प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं उपलब्ध होंगी. इस विद्यालय में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं संचालित की जाएंगी. जिलाधिकारी रमेश रंजन के मुताबिक फिरोजाबाद जनपद के एका क्षेत्र के पुलखड़ीत गांव में प्रदेश सरकार के तहत एक अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल की स्थापना की जा रही है. यह विद्यालय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किया जाएगा. स्कूल के निर्माण के लिए शासन से 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है. स्कूल डिजिटल तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस किया जाएगा. जिला अधिकारी रमेश रंजन ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह विद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. शासन की ओर से करीब 5 एकड़ भूमि पर बन रहे, एक हजार से अधिक विद्यार्थियों की क्षमता वाला यह स्कूल होगा. वहीं स्कूल के निर्माण के लिए शासन की ओर से पहले किस्त की 50% धनराशि आवंटित कर दी गई है.

स्कूल में ये होगी सुविधाएं : विद्यालय में डिजिटल उपकरणों के अलावा मॉड्यूलर कंपोजिट लैब

ऑडिटोरियम हॉल

म्यूजियम रूम

एनसीसी रूम

रोबोटिक लर्निंग सेंटर

मल्टी-एक्टिविटी रूम

दिव्यांगजनों के लिए सुलभ रैम्प

बॉल पेंटिंग्स

खेल गतिविधियों के लिए मैदान और प्रार्थनास्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इस परियोजना का शिलान्यास प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 6 जुलाई को किया. अधिकारियों के अनुसार, अगले शैक्षिक सत्र तक यह विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा. इस मॉडल स्कूल के निर्माण से क्षेत्र के छात्रों को अत्याधुनिक शिक्षा और संसाधनों का लाभ मिलेगा. विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और अनुशासन के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी सिद्ध होगा.

