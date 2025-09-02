फिरोजाबाद : मजदूर वर्ग की बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना संचालित की है. सरकार की यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना हैं. इस योजना के अंतर्गत 300 लाभार्थी बालिकाओं के नाम 25-25 हजार रुपये की सावधि जमा एफडी. वितरित की गई. इस अवसर पर सदर विधायक मनीष असीजा ने लाभार्थियों को एफडी. सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित श्रम विभाग के सहायक आयुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनका पंजीकरण लेबर कोर्ट (श्रम विभाग) में हुआ है. जिन श्रमिक परिवारों में बेटी का जन्म होता है, उन्हें विभाग की ओर से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना के तहत 25 हजार रुपये की एफडी. कराई जाती है. जिसका लाभ बेटियां 18 साल की उम्र पूरी होने पर ब्याज सहित उठा सकती हैं.

अनुमान है कि 18 साल बाद यह राशि करीब 1.65 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी. वहीं इस योजना के तहत बेटियां इन पैसों का उपयोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, विवाह या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगी.

यह भी जाने :

सहायक श्रम आयुक्त के मुताबिक पुरुष श्रमिक को मातृत्व हित के तहत एकमुश्त 6,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.

महिला श्रमिक को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के बराबर धनराशि और 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस दिया जाएगा.

गर्भपात की स्थिति में महिला श्रमिक को 6 सप्ताह के वेतन के बराबर राशि और नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के वेतन के बराबर धनराशि मिलेगी.

शिशु के जन्म पर लड़का होने की दशा में 20,000 रुपये और लड़की होने पर 25,000 रुपये की राशि देय होगी.

परिवार में पहली या दूसरी संतान यदि बालिका हो या कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका हो, तो 25,000 रुपये की FD कराई जाएगी.

यदि जन्म से दिव्यांग बालिका हो तो 50,000 हजार की FD कराई जाएगी.

यह राशि बालिका को केवल 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति में ही मिलेगी.

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज : इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं उनमें पंजीयन कार्ड, राजकीय अस्पताल से संस्थागत प्रसव, गर्भपात, नसबंदी प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र, वैधानिक गोदनामा (यदि लागू हो) परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी.

सदर विधायक मनीष असीजा ने इस अवसर पर मजदूर परिवारों से अपील की, कि वे अपना लेबर कार्ड अवश्य बनवाएं. ताकि इस योजना सहित श्रम विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ ले सकें. वहीं जनसेवा के Upbocw.in पोर्टल पर जाकर योजना के लिए आवेदन किए जा सकते हैं.



यह भी पढ़ें : कानपुर के साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं को राहत; अब 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा कर सकेंगे गृहकर