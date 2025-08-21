ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में PRD जवान के बेटे की हत्या, फेंक कर भाग गए हत्यारोपी - FARRUKHABAD NEWS

घायल अवस्था में उपचार के लिए सीएचसी कमालगंज लाया गया था, डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

ETV Bharat
खेत में हुआ विवाद बना मौत की वजह, युवक की बेरहमी से हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read

फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद में मवेशी चराने गए पीआरडी जवान के बेटे का कुछ लोगों से खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मामला बढ़ने पर युवक की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार करके हत्या कर दी गई. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.


परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गांव उमराव नगला निवासी पीआरडी जवान रघुनंदन का बेटा संजेश (20) बुधवार को मवेशी चराने के लिए गांव हुसैनगंज के खेत में गया था. खेत में मवेशी घुसने को लेकर संजेश का कुछ लोगों से विवाद हो गया. इसी बात को लेकर संजेश के सिर में धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया. घटना के बाद आरोपी ने घायल संजेश को गांव नथुआपुर शेखपुर भोजपुर मार्ग के पास बागीचे में फेंक कर भाग गए. इसकी जानकारी पीआरडी जवान को दी गई, तो वह परिजन व गांव वालों के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया.


वहीं, सीओ अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना कमालगंज के हुसैनगंज में जानवर चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है. जहां पर पुलिस पहुंची तो संजेश यादव घायल अवस्था में मिला. उपचार के लिए सीएचसी कमालगंज लाया गया. जहां डाक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.


उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. प्राथमिक जांच में नंदू और सूरज के नाम प्रकाश में आए हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के सात टुकड़े, पुलिस की 18 टीमों को नहीं मिल रही थी सफलता, तभी एक सुराग ने पहुंचा दिया हत्यारों तक

फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद में मवेशी चराने गए पीआरडी जवान के बेटे का कुछ लोगों से खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मामला बढ़ने पर युवक की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार करके हत्या कर दी गई. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.


परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गांव उमराव नगला निवासी पीआरडी जवान रघुनंदन का बेटा संजेश (20) बुधवार को मवेशी चराने के लिए गांव हुसैनगंज के खेत में गया था. खेत में मवेशी घुसने को लेकर संजेश का कुछ लोगों से विवाद हो गया. इसी बात को लेकर संजेश के सिर में धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया. घटना के बाद आरोपी ने घायल संजेश को गांव नथुआपुर शेखपुर भोजपुर मार्ग के पास बागीचे में फेंक कर भाग गए. इसकी जानकारी पीआरडी जवान को दी गई, तो वह परिजन व गांव वालों के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया.


वहीं, सीओ अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना कमालगंज के हुसैनगंज में जानवर चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है. जहां पर पुलिस पहुंची तो संजेश यादव घायल अवस्था में मिला. उपचार के लिए सीएचसी कमालगंज लाया गया. जहां डाक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.


उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. प्राथमिक जांच में नंदू और सूरज के नाम प्रकाश में आए हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के सात टुकड़े, पुलिस की 18 टीमों को नहीं मिल रही थी सफलता, तभी एक सुराग ने पहुंचा दिया हत्यारों तक

For All Latest Updates

TAGGED:

PRD JAWAN SON MURDERED CASEYOUTH KILLED CATTLE GRAZING DISPUTEPRD JAWAN SON MURDERED IN UPफर्रुखाबाद लेटेस्ट न्यूजFARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.