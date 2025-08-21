फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद में मवेशी चराने गए पीआरडी जवान के बेटे का कुछ लोगों से खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि मामला बढ़ने पर युवक की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार करके हत्या कर दी गई. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.



परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गांव उमराव नगला निवासी पीआरडी जवान रघुनंदन का बेटा संजेश (20) बुधवार को मवेशी चराने के लिए गांव हुसैनगंज के खेत में गया था. खेत में मवेशी घुसने को लेकर संजेश का कुछ लोगों से विवाद हो गया. इसी बात को लेकर संजेश के सिर में धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया. घटना के बाद आरोपी ने घायल संजेश को गांव नथुआपुर शेखपुर भोजपुर मार्ग के पास बागीचे में फेंक कर भाग गए. इसकी जानकारी पीआरडी जवान को दी गई, तो वह परिजन व गांव वालों के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया.



वहीं, सीओ अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना कमालगंज के हुसैनगंज में जानवर चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है. जहां पर पुलिस पहुंची तो संजेश यादव घायल अवस्था में मिला. उपचार के लिए सीएचसी कमालगंज लाया गया. जहां डाक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.



उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. प्राथमिक जांच में नंदू और सूरज के नाम प्रकाश में आए हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



