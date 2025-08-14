फर्रुखाबाद : जिले में चलाए गए राशन कॉर्ड सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में अपात्र कॉर्ड धारकों की पहचान की गई है. ये ऐसे कॉर्ड धारक हैं, जो संपन्न हैं और उनके पास पक्का मकान समेत चार पहिया वाहन भी है. इसके बावजूद ये फ्री राशन ले रहे थे. ऐसे 600 लोगों के नाम राशन कॉर्ड लिस्ट से हटाए गए हैं.

जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनपद में करीब 3 लाख 59 हजार राशन कॉर्ड धारक हैं. जिसमें की 38 हजार अंत्योदय कॉर्ड धारक श्रेणी के हैं. वहीं अंतोदय श्रेणी के 38 हाजर 233 राशन कॉर्ड में से करीब 600 अंत्योदय कॉर्ड अपात्र विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए. जिसके पास ट्रैक्टर है, जमीन है या संपन्न हैं. इसके आधार पर अपात्र पाए जाने पर उनके राशन कॉर्ड डिलीट किए गए हैं. उसके अलावा पात्र गृहस्थी के राशन कॉर्डों का भी सत्यापन कराया गया है, जिसमें करीब 200 कार्ड धारकों जो अपात्र पाए गए हैं, उन सभी के राशन कॉर्ड डिलीट कर दिए गए हैं.

KYC अपडेट नहीं, तो होल्ड किए गए राशन : जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनपद में 86% आधार की केवाईसी हो चुकी है. थोड़ी समस्या आ रही है कि कुछ लोग बाहर रह रहे हैं. कुछ लोगों के आधार अपडेट नहीं हो पाए हैं. इसी कारण केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रही है. अभी शासन ने यह निर्देश दिए हैं कि जिनकी केवाईसी 31 अगस्त तक पूरी नहीं हो पाती है. उनके राशन रोक दिए गए हैं. ऐसे में उनका खाद्यान्न 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. यानी उनका राशन होल्ड पर रहेगा. अगर वह केवाईसी कर लेते हैं, तो उनका राशन जारी कर दिया जाएगा. जो भी आधार कॉर्ड धारक हैं, वह अपनी केवाईसी जरूर करा लें. शासन से जो दिशा निर्देश आए हैं. वह पूरी यूपी के लिए हैं. अभी जनपद में करीब हमारे यहां 15% ऐसे लोग हैं. जिनकी केवाईसी अभी नहीं हुई है.

इन जगहों पर कार्ड किए गए निरस्त : कायमगंज तहसील इस मामले में सबसे ऊपर रही, जहां अंत्योदय योजना के 294 कार्ड पात्र पाए गए, जबकि सदर में 214 और अमृतपुर में 96 कॉर्ड निरस्त किए गए हैं. पात्र गृहस्थी कॉर्डों में भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी कायमगंज और सदर में सामने आई जहां 96-96 अपात्र पाए गए. सत्यापन के दौरान ऐसे कई उदाहरण सामने आए, जहां परिवार में संपन्नता नजर आई. लोग संपन्न होने के बावजूद भी मुक्त राशन ले रहे थे.

सत्यापन रिपोर्ट से साफ है कि जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे सक्षम लोग अब तक जनकल्याणी योजना का अनुचित लाभ उठा रहे थे. प्रशासन के अनुसार सभी अपात्र कॉर्ड रद्द किए गए हैं. उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है. जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिल सके.

