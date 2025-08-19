महाराजगंजः यूपी में यूरिया की किल्लत को लेकर योगी सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. यूरिया ब्लैक करने वाले दुकानदारों के साथ योगी सरकार की नजर ऐसे किसानों पर भी है जो भारी मात्रा में यूरिया खरीद रहे हैं. योगी सरकार की ओर से 1.5 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया खरीदने वाले ऐसे किसानों की जांच के आदेश दिए गए हैं. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट कर दिया है कि गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त की जाएगी. सभी किसानों को यूरिया मिल सके इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है.





कृषि मंत्री ने किया निरीक्षणः दरअसल, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सोमवार को अचानक जिले में निरीक्षण करने पहुंचे थे. उन्होंने सहकारी समितियों के दफ्तर का निरीक्षण कर यूरिया वितरण से संबंधित जानकारी को देखा. उन्होंने रजिस्टर में दर्ज यूरिया की मात्रा और आवक का बारीकी से मिलान किया. इस दौरान उन्होंने सहकारी समिति के पदाधिकारियों से भी कई अन्य जानकारी ली.





उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सरकार किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. बार-बार और 1.5 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यूपी में 1.5 मीट्रिक टन से ज्यादा खाद खरीदने वाले किसानों की होगी जांच. (etv bharat)

अब तक 4.37 लाख मीट्रिक टन ज्यादा उर्वरक उपलब्ध करा चुकेः कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 30.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है. महराजगंज जिले में भी इस साल 48,813 मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया, जो पिछले साल से 3,000 मीट्रिक टन ज्यादा है. वर्तमान में जिले में 5,544 मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है. उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को अतिरिक्त आवंटन दिया गया है ताकि किसानों को कतई परेशानी न हो.



संदिग्ध किसानों पर कार्रवाई का संकेतः मंत्री ने कहा कि कुछ किसानों द्वारा अत्यधिक मात्रा में यूरिया खरीदने की शिकायतें मिली हैं. जून-जुलाई में 1.5 से 2 मीट्रिक टन यूरिया खरीदने वाले किसानों की सूची तैयार की गई है. जिला प्रशासन को उनके रकबे और खरीद की जांच के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई किसान अपनी जरूरत से अधिक यूरिया खरीदते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.



औचक निरीक्षण कर की जांचः कृषि मंत्री ने पकड़ी नौनिया, परबेनी और महुअवा समितियों का औचक निरीक्षण किया. किसानों ने बताया कि उन्हें 266.50 रुपये प्रति बोरी की दर से खाद मिल रही है. मंत्री ने संतोष जताते हुए समिति सचिव को प्रशस्ति पत्र दिए जाने का निर्देश दिया. इसके अलावा नौतनवा के रानीपुर बाजार स्थित सुधीर ट्रेडर्स और मनीष ट्रेडिंग कंपनी में भी उन्होंने स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच की. किसानों ने यहां भी उचित दर पर खाद मिलने और जबरन टैगिंग न होने की बात कही.



किसानों का हित सर्वोपरिः कृषि मंत्री ने साफ किया कि किसानों के हित में सरकार किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी. उर्वरक वितरण में अनियमितता करने वाले विक्रेताओं और समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार किसानों की सुविधा और कल्याण के लिए हर कदम उठाने को तैयार है.







ये भी पढ़ेंः बस्ती में खाद की कालाबाजारी के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर पर ट्रैक्टर के साथ धरना