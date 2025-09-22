ETV Bharat / state

टोल प्लाजा पर खत्म होगी बार-बार भुगतान की टेंशन; यूपीडा जल्द शुरू करेगा नई वार्षिक टोल कार्ड योजना, वाहन चालकों को मिलेगी सुविधा

लखनऊ : जल्द ही वाहन चालकों को यूपीडा के टोल प्लाजा पर बार-बार भुगतान की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा. टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) जल्द ही अपनी नई वार्षिक टोल कार्ड योजना शुरू करने जा रहा है. यह योजना राज्य के प्रमुख एक्सप्रेस-वे जैसे आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर लागू होगी.

NHAI ने पिछले महीने शुरू की थी टोल पास योजना : NHAI ने पिछले महीने 15 अगस्त से अपनी फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 3000 रुपये का वार्षिक टोल कार्ड राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूरे साल या अधिकतम 200 यात्राओं तक वैध माना जाता है. यह योजना उन वाहन चालकों के लिए लाभकारी है जो नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं. हालांकि, उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस-वे जो यूपीडा के नियंत्रण में हैं वहां के टोल प्लाजा पर ये पास काम नहीं करते हैं. इसके पीछे की वजह ये है कि आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे एक्सप्रेस-वे का संचालन और रख-रखाव यूपीडा की ओर से किया जाता है.

वार्षिक पास का किराया 3 हजार से अधिक हो सकता है. (UP Expressway Industrial Development Authority)

NHAI के सालाना पास से अधिक हो सकती है कीमत : यूपीडा ने स्वतंत्र वार्षिक टोल कार्ड योजना तैयार की है. इस योजना के तहत वाहन चालक एक निश्चित राशि का भुगतान कर पूरे साल यूपीडा के सभी एक्सप्रेस-वे पर यात्रा कर सकेंगे. हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस कार्ड की कीमत NHAI के 3000 रुपये वाले पास से अधिक हो सकती है. इसका कारण यह है कि यूपीडा के अधीन एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में अधिक हैं. उदाहरण के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर एकतरफा यात्रा के लिए कार चालकों को औसतन 600-700 रुपये का टोल देना पड़ता है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह राशि और भी अधिक हो सकती है.