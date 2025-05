ETV Bharat / state

मेरठ के इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया गजब का ट्रैफिक सिस्टम; AI बेस्ड यह टेक्नोलॉजी खत्म कर देगी जाम का झाम, जानिए क्या है खासियत - AI IOT TRAFFIC INNOVATION

AI और IoT से स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, मेरठ के छात्रों का नया सिस्टम बना देगा हर चौराहा ट्रैफिक फ्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 1:09 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:26 PM IST 4 Min Read

मेरठ : मेरठ में इंजिनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसी ख़ास टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे AI और IOT (Internet of Things) की मदद से चौक-चौराहों पर ट्रैफिक ऑपरेट हो सकेगा और लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सकेगी. इमरेजेंसी सेवाओं के लिए पल भर में तकनीकी से जुड़ा चौराहा ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा, गड़बड़ वाहन भी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे. आइए जानते हैं, क्या है ये पूरा प्रोटोटाइप और कैसे करेगा काम? एमआईईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों ने पीयूष गोयल और प्रीत प्रताप सिंह भाटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IOT के माध्यम से ट्रैफिक सिस्टम को लेकर एक ख़ास डिवाइस तैयार की है. देखिए संवाददाता की खास रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) 'TraffiX' है इस ख़ास टेक का नाम : बीटेक के छात्र पीयूष गोयल ने बताया कि इस डिवाइस को 'TraffiX' का नाम दिया गया है. वह बताते हैं कि यह स्टार्टअप ACIC MIET मेरठ फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया है. इस ख़ास टेक को विकसित करने में छात्र प्रीत प्रताप सिंह भाटी ने सिस्टम आर्किटेक्ट, तो वहीं गरिमा ने UI डिज़ाइन तैयार किया है. एम्बुलेंस-फायर बिग्रेड को मिलेगा तुरंत रास्ता : इसकी ख़ास बात यह भी है कि AI की मदद से जब भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन जैसे एम्बुलेंस फायर बिग्रेड या अन्य कोई वाहन आएगा तो बिना मैन पावर के ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकेगा. AI बेस्ड तकनीक से नहीं लगेगा जाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

पीयूष कहते हैं कि आमतौर पर चौक चौराहों पर देखते हैं कि अगर एक तरफ 60 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होती है तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी 60 सेकंड के लिए रुका करता है और ऐसे में वहां पर अगर एक तरफ कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो भी दूसरी तरफ के ट्रैफिक को बेवजह रुकना पड़ जाता है, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है और लोगों का वक्त भी बर्बाद होता है. AI और IoT से स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल. (Photo Credit; ETV Bharat) ट्रैफिक की सभी समस्याओं को समाप्त करेगी टेक्नोलाजी : वहीं अगर एक मिनट के बीच में कोई इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा वाहन वहां आ जाए तो उसे भी रेड लाइट पर वाहनों के पीछे कतार में खड़ा होना मजबूरी हो जाती है. यह ख़ास मॉडल इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा. चौराहों पर लगे खास कैमरे और AI और IOT सिस्टम से लैस पूरा मॉडल अपने आप ही गणना करेगा और साथ में गणना के हिसाब से ही उन वाहनों को निकालने की इजाजत देगा. इसमें पूरे एक प्रोग्राम की कोडिंग करके इसे एक्टिवेट किया जाएगा. AI बेस्ड तकनीक से नहीं लगेगा जाम. (Photo Credit; ETV Bharat) IOT और AI से बना है तंत्र : यहां IOT ( Internet of Things) "इंटरनेट ऑफ थिंग्स" और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए ख़ास पूरा तंत्र विकसित किया गया है. पीयूष बताते हैं कि जो मॉडल विकसित किया गया है. वह गाड़ियों की संख्या के आधार पर डायनेमिक ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग देता है, जिससे ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर होता है. प्रीत प्रताप भाटी ने बताया कि IoT सिस्टम 1 किमी तक का क्षेत्र कवर करेगा और जैसे ही कोई इमरजेंसी वाहन (जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना) उस क्षेत्र में आएगा, सिस्टम उसे प्राथमिकता देते हुए अपने आप ग्रीन कॉरिडोर बना देगा, ताकि ऐसे वाहन बिना रुके रास्ता पार कर सकें. IOT के जरिए अपने आप बदलेंगे सिग्नल : इतना ही नहीं इसके मॉडल में सभी ट्रैफिक लाइट्स IOT के ज़रिए आपस में कनेक्ट की गई हैं और डेटा के आधार पर सिग्नल अपने आप बदलते हैं. छात्र प्रीत प्रताप का कहना है कि यह प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पूरा हो गया है. अब जल्द ही इसका पेटेंट भी कराया जाएगा साथ ही इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने पेश करने की तैयारी है. ACIC के अटल कम्युनिटी इनक्यूबेशन सेंटर के प्रभारी प्रशांत गुप्ता बताते हैं कि छात्रों के काफी प्रयास के बाद 'ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम' बना है ये भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है. इसके माध्यम से संदिग्ध वाहनों को भी तुरंत ट्रेस कर लिया जाएगा. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह देश में इस तरह का पहला सिस्टम तैयार किया गया है, वहीं बेंगलुरु में एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन वह भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित नहीं है उसमें भी मैन्युअल टीम कुछ कार्यों के लिए जुड़ती है वहीं कई बार ड्रोन भी वहां इस्तेमाल करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें : यूपी का सोलर गांव; रातें रोशन कर रहीं सूरज की किरणें, सरकारी मदद ग्रामीणों का बिजली बिल कर रही आधा

मेरठ : मेरठ में इंजिनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसी ख़ास टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे AI और IOT (Internet of Things) की मदद से चौक-चौराहों पर ट्रैफिक ऑपरेट हो सकेगा और लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सकेगी. इमरेजेंसी सेवाओं के लिए पल भर में तकनीकी से जुड़ा चौराहा ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा, गड़बड़ वाहन भी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे. आइए जानते हैं, क्या है ये पूरा प्रोटोटाइप और कैसे करेगा काम? एमआईईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों ने पीयूष गोयल और प्रीत प्रताप सिंह भाटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IOT के माध्यम से ट्रैफिक सिस्टम को लेकर एक ख़ास डिवाइस तैयार की है. देखिए संवाददाता की खास रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) 'TraffiX' है इस ख़ास टेक का नाम : बीटेक के छात्र पीयूष गोयल ने बताया कि इस डिवाइस को 'TraffiX' का नाम दिया गया है. वह बताते हैं कि यह स्टार्टअप ACIC MIET मेरठ फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया है. इस ख़ास टेक को विकसित करने में छात्र प्रीत प्रताप सिंह भाटी ने सिस्टम आर्किटेक्ट, तो वहीं गरिमा ने UI डिज़ाइन तैयार किया है. एम्बुलेंस-फायर बिग्रेड को मिलेगा तुरंत रास्ता : इसकी ख़ास बात यह भी है कि AI की मदद से जब भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन जैसे एम्बुलेंस फायर बिग्रेड या अन्य कोई वाहन आएगा तो बिना मैन पावर के ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकेगा. AI बेस्ड तकनीक से नहीं लगेगा जाम. (Photo Credit; ETV Bharat) पीयूष कहते हैं कि आमतौर पर चौक चौराहों पर देखते हैं कि अगर एक तरफ 60 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होती है तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी 60 सेकंड के लिए रुका करता है और ऐसे में वहां पर अगर एक तरफ कोई ट्रैफिक भी नहीं है, तो भी दूसरी तरफ के ट्रैफिक को बेवजह रुकना पड़ जाता है, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है और लोगों का वक्त भी बर्बाद होता है. AI और IoT से स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल. (Photo Credit; ETV Bharat) ट्रैफिक की सभी समस्याओं को समाप्त करेगी टेक्नोलाजी : वहीं अगर एक मिनट के बीच में कोई इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा वाहन वहां आ जाए तो उसे भी रेड लाइट पर वाहनों के पीछे कतार में खड़ा होना मजबूरी हो जाती है. यह ख़ास मॉडल इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा. चौराहों पर लगे खास कैमरे और AI और IOT सिस्टम से लैस पूरा मॉडल अपने आप ही गणना करेगा और साथ में गणना के हिसाब से ही उन वाहनों को निकालने की इजाजत देगा. इसमें पूरे एक प्रोग्राम की कोडिंग करके इसे एक्टिवेट किया जाएगा. AI बेस्ड तकनीक से नहीं लगेगा जाम. (Photo Credit; ETV Bharat) IOT और AI से बना है तंत्र : यहां IOT ( Internet of Things) "इंटरनेट ऑफ थिंग्स" और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए ख़ास पूरा तंत्र विकसित किया गया है. पीयूष बताते हैं कि जो मॉडल विकसित किया गया है. वह गाड़ियों की संख्या के आधार पर डायनेमिक ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग देता है, जिससे ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर होता है. प्रीत प्रताप भाटी ने बताया कि IoT सिस्टम 1 किमी तक का क्षेत्र कवर करेगा और जैसे ही कोई इमरजेंसी वाहन (जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना) उस क्षेत्र में आएगा, सिस्टम उसे प्राथमिकता देते हुए अपने आप ग्रीन कॉरिडोर बना देगा, ताकि ऐसे वाहन बिना रुके रास्ता पार कर सकें. IOT के जरिए अपने आप बदलेंगे सिग्नल : इतना ही नहीं इसके मॉडल में सभी ट्रैफिक लाइट्स IOT के ज़रिए आपस में कनेक्ट की गई हैं और डेटा के आधार पर सिग्नल अपने आप बदलते हैं. छात्र प्रीत प्रताप का कहना है कि यह प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पूरा हो गया है. अब जल्द ही इसका पेटेंट भी कराया जाएगा साथ ही इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने पेश करने की तैयारी है. ACIC के अटल कम्युनिटी इनक्यूबेशन सेंटर के प्रभारी प्रशांत गुप्ता बताते हैं कि छात्रों के काफी प्रयास के बाद 'ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम' बना है ये भविष्य को देखते हुए तैयार किया गया है. इसके माध्यम से संदिग्ध वाहनों को भी तुरंत ट्रेस कर लिया जाएगा. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह देश में इस तरह का पहला सिस्टम तैयार किया गया है, वहीं बेंगलुरु में एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन वह भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित नहीं है उसमें भी मैन्युअल टीम कुछ कार्यों के लिए जुड़ती है वहीं कई बार ड्रोन भी वहां इस्तेमाल करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें : यूपी का सोलर गांव; रातें रोशन कर रहीं सूरज की किरणें, सरकारी मदद ग्रामीणों का बिजली बिल कर रही आधा

Last Updated : May 19, 2025 at 1:26 PM IST