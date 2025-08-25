ETV Bharat / state

UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका - UP EMPLOYMENT MAHAKUMBH 2025

लखनऊ में तीन दिन तक चलेगा रोजगार महाकुम्भ-2025, सीएम योगी कर सकते हैं उद्घाटन, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी लेंगी हिस्सा.

रोजगार महाकुंभ-2025
रोजगार महाकुंभ-2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 12:46 PM IST

4 Min Read

वाराणसी: यूपी की राजधानी लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है. यह तीन दिनों तक चलेगा. इसे रोजगार महाकुंभ-2025 नाम दिया गया है. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी कर सकते हैं. यूपी रोजगार मिशन के तहत मंशा 50 हजार युवाओं को जॉब्स के ऑफर देने की है. इसमें नामी-गिरामी इंटरनेशनल कंपनियां भी प्रतिभाग करेंगी. युवाओं को देश के साथ विदेश में भी काम करने का अवसर मिल सकता है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा. इसमें कम शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकते हैं. आइए जानते हैं, रोजगार के लिए क्या रहेगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उम्र, सैलरी और आवेदन का तरीका...

50 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य: सीएम योगी के विजन के मुताबिक, यूपी सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने का वादा पूरा कर रही है. इसी कड़ी में 26 से 28 अगस्त तक तीन दिवसीय रोजगार महाकुम्भ-2025 का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है. इस पहल को लेकर पूर्वांचल के युवा भी काफी उत्साहित है.

सहायक निदेशक सेवायोजन (वाराणसी मंडल), मुकेश कुमार ने बताया कि जिले में 2017 से अब तक आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से पूर्वांचल के 97,337 से अधिक युवाओं को देश तथा विदेशों में जॉब के ऑफर प्राप्त हो चुके हैं. बताया कि रोजगार महाकुम्भ सरकार की ओर से 50 हजार युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है.

विदेश में नौकरी का अवसर: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि रोजगार महाकुंभ 2025 के जरिए युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देशों में नौकरी का अवसर मिल सकता है. इसके साथ ही भारत की नामी-गिरामी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का मौका भी यह रोजगार महाकुंभ देगा.

युवाओं को AI का प्रशिक्षण: रोजगार महाकुंभ में इस बार एआई प्रशिक्षण मंडप विशेष आकर्षण का केंद्र होगा. यहां उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से युवाओं को डिजिटल कौशल और एआई आधारित नौकरियों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण भी मिलेगा. इसके अतिरिक्त, रोजगार एवं कौशल प्रदर्शनी के माध्यम से भविष्य के रोजगार संबंधी रुझानों तथा सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा. यह सत्र युवाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और उनके करियर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

रोजगार संगम पोर्टल पर करें आवेदन: रोजगार महाकुंभ-2025 में भाग लेने के इच्छुक युवा रोजगार संगम पोर्टल (https://rojgaarsangam .up.gov.in) पर पंजीकरण कर सकते हैं. यह आयोजन नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक विशेष अवसर है.

170 से ज्यादा कंपनियां लेंगी हिस्सा: सूबे का सबसे बड़ा रोजगार मेला माने जा रहे इस आयोजन में 170 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिभाग करने का अनुमान लगाया जा रहा है. इनके जरिए गल्फ कंट्री में नौकरी मिलने की ज्यादा उम्मीद है. कंपनियों में टाटा मोटर्स, वीविन लिमिटेड, जेएनएस इन्स्ट्र. प्रा.लि., एजिस फिडरेल लाइफ इन्स्योरेंस एवं अडाज वे. प्रा.लि. नौकरी का ऑफर दे सकती हैं. इसके अलावा जापान, जर्मनी और इजराइल की हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं.

यह रहेगी न्यूनतम योग्यता और सैलरी: इस रोजगार महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है. इनकी सैलरी 10 से 15 हजार तक हो सकती है. जबकि टेक्निकल कोर्स और पीजी वाले की सैलरी उनकी योग्यता के अनुसार कंपनियां तय करेंगी.

इन पदों पर ऑफर: रोजगार महाकुंभ में कई तरह के पदों पर जॉब्स के ऑफर मिलेंगे. इसमें कारखाने में वर्कर से लेकर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर तथा तकनीकी कामों में दक्ष लोगों के लिए पद निर्धारित हैं. इन्हीं पदों के अनुरूप वेतन का निर्धारण भी मौके पर ही कंपनियां तय करेंगी और ऑफर लेटर देंगी. खास बात यह कि इस रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी कर सकते हैं. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है.

