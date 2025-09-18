ETV Bharat / state

झांसी का बौना परिवार; मां-बेटे और बेटियों का कद छोटा, पर हौसले बड़े, मुस्कुरा कर जी रहे जिंदगी

बौनों को देखकर सब हंसते हैं, उन्हें मनोरंजन का साधन समझते हैं. लेकिन, उनके दर्द को कोई नहीं समझता. आईए जानते हैं उनकी जीवनशैली.

Etv Bharat
झांसी का बौना परिवार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 5:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी: बौना...यानी वो शख्स जिसकी हाइट सामान्य से कम हो. ऐसे इंसानों को अक्सर मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है. जैसे बॉलीवुड की कई फिल्मों और कुछ टीवी सीरियल में लिलिपुट यानी एमएम फारुकी लोगों को खूब हंसाते हैं. लेकिन, इनकी अपनी जिंदगी की कहानी में बड़ा दर्द होता है. ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले परिवार की.

ये परिवार है सलमान हैदर का. आज सलमान हैदर तो जिंदा नहीं हैं लेकिन, उनकी पत्नी 50 वर्षीय जायदा बानो, बड़ी बेटी खदीजा खातून (26) बीए और कंप्यूटर कोर्स, जहीन फातिमा (21) बीएससी, सकलैन हैदर (18) पॉलिटेक्निक, हसनैन रजा (13), नर्जिस खातून (11) सातवीं कक्षा के छात्र अपने छोटे कद के साथ जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं. इन सभी की हाइट 3-4 फीट के बीच है. आईए जानते हैं क्या है इनकी जीवनशैली...

झांसी के अनोखे परिवार की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता-चाचा थे ढाई फीट के: महारानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में बसे मोहल्ले मेवातीपुरा के सिया का एक परिवार दिव्यांग होते हुए भी खुद को कामयाब बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. 3 से 4 फीट की हाइट रखने वाले इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी खदीजा खातून का कहना है कि उनके दादा-दादी की हाइट बिल्कुल सही थी लेकिन, उनके पापा सलमान हैदर और उनके चाचा अताह हैदर की लंबाई ढाई से 3 फीट के बीच ही थी.

पिता मैथ्स-साइंस के अच्छे टीचर थे: इस परेशानी के बाद भी दादा ने उनके पापा और चाचा को अच्छी तालीम दी, जिससे उनके पिता गणित और साइंस के एक प्रसिद्ध शिक्षक बने. वह घर पर ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे और काफी बच्चे उनके पास आया करते थे. खदीजा बताती हैं कि वह बीए कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया है. 2019 में उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद से घर की परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं.

झांसी के अनोखे परिवार में कौन कितना लंबा.
झांसी के अनोखे परिवार में कौन कितना लंबा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सैलरी कम होने के चलते कंप्यूटर ऑपरेटर की छोड़ दी नौकरी: पिता की मौत के बाद उनकी मां जायदा बानो की मानसिक स्थिति खराब हो गई. घर के गुजारे के लिए सिर्फ मां की पेंशन ही है और थोड़ा बहुत भाई ट्यूशन पढ़ा लेता है. कुछ दिन पहले गुजरात की एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की उनकी जॉब भी लगी थी लेकिन सैलरी कम थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दी.

20 मिनट का रास्ता तय करने में लगते हैं 30 मिनट: उनका कहना है परिवार में सभी की लंबाई कम होने के कारण समाज के ताने और मजाक शुरुआत में उनके लिए परेशानी बने लेकिन उनके पिता के कहने पर उन्होंने सबको नजरअंदाज कर अपने काम में लगे रहने का प्रण किया. सबसे ज्यादा परेशानी आने जाने में होती है. क्योंकि पैदल ही जाना पड़ता है. कदम छोटे होने की वजह से 20 मिनट के रास्ते को तय करने में उनको 30 मिनट लग जाते हैं.

झांसी के अनोखे परिवार का कैसे चलता है खर्च.
झांसी के अनोखे परिवार का कैसे चलता है खर्च. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्टूल पर चढ़कर बनाते हैं खाना: किसी भारी भरकम समान को ला नहीं सकते. घर में खाना बनाने के लिए स्टूल पर चढ़ना और पढ़ाई के लिए बाजार से लाई बच्चों की टेबल कुर्सी का सहारा लेना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है. जो काम आम आदमी 10 मिनट में करता है, उस काम को करने में उनको दोगुना समय लग जाता है.

पढ़ाई के अलावा वह उर्दू में कैलिग्राफी भी करती हैं. उनका कहना है उनको सरकार से सिर्फ इतनी मदद की जरूरत है कि जो उनका और भाई-बहनों का 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र बना है, उसको 80% का बनवा दिया जाए.

सकलैन हैदर ने बताया कि उनकी लंबाई 4 फीट की है. उनकी मां की भी इतनी ही हाइट है. इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों का कद हमसे कम है. घर चलाने के लिए वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं. खुदा ने उनके परिवार को स्पेशल कैटागिरी में रखा ये मानकर वह ईश्वर का शुक्रिया करते हैं.

झांसी के अनोखे परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं आने-जाने में होती.
झांसी के अनोखे परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं आने-जाने में होती. (Photo Credit; ETV Bharat)

रास्ते पर चलते लोग करते हैं कमेंट: सकलैन बताते हैं कि हर जगह निकलना मुश्किल होता है. कौन कब क्या कह दे पता ही नहीं चलता. तानों से बचने के लिए अब वह इयर फोन कान में लगाकर निकलते हैं. कुछ लोगों ने तो अब खुद शर्म के मारे कमेंट करना बंद कर दिया है. अब हमें पैदल आते-जाते देख कुछ लोग अपनी बाइक पर बैठा कर मुकाम तक छोड़ देते हैं. घर में मां बहनों को घर का काम करने में परेशानी न हो इसके लिए अलग अलग तरह के तख्त और स्टूल बनवाए हुए हैं.

झांसी के बौना परिवार को किचन में खाना बनाने के लिए बेंच का सहारा लेना पड़ता है.
झांसी के बौना परिवार को किचन में खाना बनाने के लिए बेंच का सहारा लेना पड़ता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सकलैन बनना चाहते हैं इंजीनियर: सकलैन कहते हैं कि उन्होंने पॉलीटेक्निक में दाखिले के लिए फॉर्म भरा और नाम भी आ गया था. लेकिन फीस नहीं भर पा रहे थे. हमारे पापा भी दिव्यांग थे और वह बुंदेलखंड दिव्यांग समिति से जुड़े थे. उनके 12वीं में पढ़ाई कर रहे बेटे रेहान उमर ने उनकी मदद की और अब वह पढ़ाई कर रहे है. वह इंजीनियर बनना चाहते हैं.

झांसी के बौना परिवार के बच्चे.
झांसी के बौना परिवार के बच्चे. (Photo Credit; ETV Bharat)

पड़ोसी ने जमा की सकलैन की फीस: झांसी में बुंदेलखंड दिव्यांग समिति काफी पुरानी संस्था है. जिसके संचालक उमर खान भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं. झांसी में कई बड़े दिव्यांग टूर्नामेंट भी करा चुके हैं. पिछले साल उनका देहांत हो गया. उनके बेटे रेहान उमर ने बताया कि मेरे पापा और सकलैन के पापा अच्छे दोस्त थे. दिव्यांगों के लिए काफी काम किया करते थे. एक दिन मुझे सकलैन की परेशानी की जानकारी हुई कि फीस न होने की वजह से पढ़ाई छूट रही है.

झांसी के बौना परिवार के बच्चे.
झांसी के बौना परिवार के बच्चे. (Photo Credit; ETV Bharat)

सकलैन के भाई को ग्वालियर स्पोर्ट क्लब में दाखिला दिलाया: रेहान उमर बताते हैं कि मैंने अपनी मां से पैसे लिए और इनकी फीस जमा करवाई. अभी उनके भाई के लिए ग्वालियर स्पोर्ट क्लब में दाखिले की बात की है. मेरे पिता भी इन सबके बीच रहकर ही कामयाब हुए थे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इनकी हर परेशानी पर हम इनके साथ हों. छोटे कद के इस परिवार का मोहल्ले में पढ़ाई और अपने बोलचाल को लेकर काफी अच्छा प्रभाव है.

झांसी के बौना परिवार की सबसे बड़ी बेटी खदीजा खातून हैं 3.5 फीट की.
झांसी के बौना परिवार की सबसे बड़ी बेटी खदीजा खातून हैं 3.5 फीट की. (Photo Credit; ETV Bharat)

पिता के निधन के बाद शुरू हुई दिक्कत: पड़ोसी शबाब अहमद ने बताया कि जब तक इनके पिता जिंदा थे तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी. 2019 में पिता की मौत के बाद इनके आर्थिक हालात बिगड़ गए. सिर्फ मां की विधवा पेंशन एक हजार रुपए आती है. सकलैल ट्यूशन से चार पांच हजार रुपए कमा लेता है. मां की मानसिक स्थिति खराब है. उनका इलाज चल रहा है. उनका कहां है कि सरकार की असली मदद के हकदार ये लोग है.

झांसी के बौना परिवार की बेटी छोटी मेज पर पढ़ते हुए.
झांसी के बौना परिवार की बेटी छोटी मेज पर पढ़ते हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या इलाज से बौनापन हो सकता है ठीक: झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश चौरसिया बताते हैं कि ये एक फैमिलियर प्रॉब्लम होती है. इस समस्या में मात्र लंबाई पर ही असर रहता है और बाकी के सारे अंग सामान्य गति से बनते है. इसमें माता-पिता की लंबाई का असर पड़ता है. इसका कारण जानने के लिए जांच होती है. सही कारण पता होने पर इलाज के बाद थोड़ी सी लंबाई में इजाफा किया जा सकता है. हालांकि, इलाज काफी महंगा होता है.

झांसी के बौना परिवार को कुछ भी काम करने के लिए स्टूल या मेज की मदद लेनी पड़ती है.
झांसी के बौना परिवार को कुछ भी काम करने के लिए स्टूल या मेज की मदद लेनी पड़ती है. (Photo Credit; ETV Bharat)

