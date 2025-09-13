ETV Bharat / state

DGP ने बनारस, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब; महिलाओं के छोटे से छोटे मामले में FIR के निर्देश

डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से 5 बिंदुओं जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, कस्टडी डेथ पर समीक्षा की.

यूपी DGP की वीडियो कांफ्रेंसिंग.
यूपी DGP की वीडियो कांफ्रेंसिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:49 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों कमिश्नरेट रेंज और जोन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. डीजीपी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था सहित कुल 5 बिंदुओं पर समीक्षा की. इसमें जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और कस्टडी डेथ के मामले शामिल रहे.

बैठक में डीजीपी ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार जनशिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता न देने पर गाजियाबाद और बनारस के पुलिस कमिश्नर सहित चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों से जवाब भी मांगा है. उन्होंने बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा कि जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और हिरासत के मौत के मामले में गंभीर से कार्रवाई की जाए. डीजीपी ने सभी जिलों के जून, जुलाई और अगस्त की जनशिकायतों के निस्तारण के बारे में जाना.

56 जिलों में कम हुई जनशिकायतें: वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पाया गया कि 75 में से 56 जिलों में जनशिकायतों में कमी आई है. वहीं, 20 जिलों में इसमें बढ़ोतरी हुई है. इन 20 जिलों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 6 जिले हैं. इनमें शिकायतों को दूर करने में लापरवाही पर डीजीपी ने नाराजगी जताई. डीजीपी ने देवरिया, संभल, बदायूं, कौशांबी के एसपी और बनारस, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.

जनशिकायतों पर फोकस करने के निर्देश: डीजीपी ने हर जिले को उन स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जहां पर जनशिकायतों के समाधान में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है. डीजीपी ने साफ कहा कि जनशिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना है. जनशिकायतों को दूर करने में क्षेत्राधिकारियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण पर फोकस करने की जरूरत है.

पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों पर एक्शन: डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ होने वाली शिकायतों की भी पड़ताल की है. इसमें झांसी, बहराइच, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर और आगरा में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं. उन्होंने आदेश दिया कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, उनकी तत्काल लिस्ट तैयार की जाए. शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो आरोपी पुलिस अधिकारी से एक स्तर उपर का कोई अधिकारी शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत बात करें. पुष्टि होने पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.

महिला सुरक्षा पर रहें गंभीर: डीजीपी ने पुलिस हिरासत में मौत के मामलों पर भी नाराजगी व्यक्त की. कहा कि ऐसे केस में जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित किया जाए. महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया कि छेड़खानी, घरेलू हिंसा जैसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाए. थाना स्तर पर जल्द कार्रवाई की जाए. क्षेत्राधिकारी स्तर पर पीड़ित से बात करके छोटे से छोटे मामले में एफआईआर दर्ज हो. घटना के बाद पीड़िता की काउंसलिंग, वन स्टॉप सेंटर और ट्रॉमा हैंडलिंग के लिए जनपदीय पुलिस प्रभारी योजना बनाई जाए.

