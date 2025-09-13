ETV Bharat / state

DGP ने बनारस, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब; महिलाओं के छोटे से छोटे मामले में FIR के निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों कमिश्नरेट रेंज और जोन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की. डीजीपी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था सहित कुल 5 बिंदुओं पर समीक्षा की. इसमें जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और कस्टडी डेथ के मामले शामिल रहे.

बैठक में डीजीपी ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार जनशिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता न देने पर गाजियाबाद और बनारस के पुलिस कमिश्नर सहित चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों से जवाब भी मांगा है. उन्होंने बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा कि जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और हिरासत के मौत के मामले में गंभीर से कार्रवाई की जाए. डीजीपी ने सभी जिलों के जून, जुलाई और अगस्त की जनशिकायतों के निस्तारण के बारे में जाना.

56 जिलों में कम हुई जनशिकायतें: वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पाया गया कि 75 में से 56 जिलों में जनशिकायतों में कमी आई है. वहीं, 20 जिलों में इसमें बढ़ोतरी हुई है. इन 20 जिलों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 6 जिले हैं. इनमें शिकायतों को दूर करने में लापरवाही पर डीजीपी ने नाराजगी जताई. डीजीपी ने देवरिया, संभल, बदायूं, कौशांबी के एसपी और बनारस, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है.

जनशिकायतों पर फोकस करने के निर्देश: डीजीपी ने हर जिले को उन स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जहां पर जनशिकायतों के समाधान में लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है. डीजीपी ने साफ कहा कि जनशिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना है. जनशिकायतों को दूर करने में क्षेत्राधिकारियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण पर फोकस करने की जरूरत है.