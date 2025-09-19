'अखिलेश के लिए यूपी में, राहुल के लिए देश में 2047 तक No Vacancy'; केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर किया कटाक्ष
डिप्टी सीएम पीलीभीत में बोले, भाजपा शासन में गुंडे प्रदेश से बाहर हो गए हैं. यही वजह है कि जनता का प्रत्याशी ही जीतता है.
Published : September 19, 2025 at 2:46 PM IST
पीलीभीत: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को पीलीभीत के भाजपा कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर हमला बोला. कहा कि गरीब परिवार से निकले नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं. यही बात विपक्षी पार्टियों को खटकती है. इसीलिए वे जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं.
मौर्य ने सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनका हर बार का बयान सिर्फ “बांटो और राज करो” ही होता है. अखिलेश यादव का यूपी में 2047 तक कोई भविष्य नहीं है. राहुल गांधी के लिए कहा कि प्रधानमंत्री की सीट पर उनका भी कोई नंबर नहीं आएगा. अखिलेश यादव के लिए यूपी में और राहुल गांधी के लिए देश में 2047 तक कोई वेकेंसी (No Vacancy) नहीं है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग पर प्रश्नचिह्न लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है. जबकि वास्तविकता यह है कि अब बूथ कैप्चरिंग जैसे तरीके काम नहीं आते, बल्कि जनता की अदालत में फैसले होते हैं. पहले गुंडागर्दी के सहारे चुनाव जीते जाते थे, लेकिन भाजपा शासन में गुंडे प्रदेश से बाहर हो गए हैं. यही वजह है कि जनता का प्रत्याशी ही आज जीत हासिल करता है और विपक्ष को केवल निराशा हाथ लगती है.
केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और अब बिहार में भी एनडीए गठबंधन बहुमत से जीत दर्ज करेगा. मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी स्वास्थ्य को लेकर विशेष अपील की है.
इसके तहत जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां महिलाओं समेत सभी लोगों की जांच निशुल्क की जाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों की महिलाओं को इन मेडिकल कैंपों में ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, क्योंकि नारी स्वस्थ होगी तो देश स्वस्थ होगा.
