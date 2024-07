ETV Bharat / state

UP में सियासी हलचल तेज, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक पहुंचे दिल्ली, सीएम योगी भी मीटिंग में लेंगे भाग; क्या होगा कोई बड़ा फैसला? - Clash in UP BJP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 21 hours ago | Updated : 11 hours ago

यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी में सरकार और संगठन के बीच जारी खींचतान के बीच दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली बुला लिए गए हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को हिस्सा लेना है, लेकिन इस बुलावे को यूपी की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए. कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां सीएम योगी की पीएम से मुलाकात हो सकती है. इस दौरान सूबे के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है. भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी ही रहेंगे. (Video Credit; ETV Bharat) बयानों से बढ़ी तल्खी : बता दें कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच खींचतान की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल के दिनों में ही कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिसके बाद मनमुटाव की चर्चाओं को बल मिला था. वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद केशव ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था. चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य की कई बार तल्खी सामने आ चुकी है. भाजाप नेताओं ने इस बीच कई बार संगठन और सरकार में सब ठीक होने के बयान दिए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहा, जिसने भाजपा में चल रहे घमासान को बार-बार जगजाहिर किया. सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक : दिल्ली जाने से पहले बृजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे. इससे पहले प्रयागराज क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए थे. अब लखनऊ मंडल की हुई बैठक में दूसरे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के नहीं पहुंचने पर संगठन में सबकुछ ठीक न होने की फिर से चर्चाएं शुरू हो गईं. बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही मुख्यमंत्री आवास पर हुई प्रयागराज मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन, अपने आवास पर पार्टी के तमाम विधायक, सांसदों व अन्य नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए थे. इससे पहले प्रयागराज में ही कुंभ की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में भी वह शामिल नहीं हुए थे. बता दें कि इससे पहले मुरादाबाद मंडल की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे. सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में 25-25 जिलों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के पास है लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में उपमुख्यमंत्रियों को बुलाया नहीं जा रहा है. इस वजह से यह लोग बैठक में नहीं पहुंचे हैं.

Last Updated : 11 hours ago