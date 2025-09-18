ETV Bharat / state

हमीरपुर जेल में बंदी की मौत मामला,पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय,50 हजार देने की घोषणा

बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव निवासी अनिल तिवारी (33) को एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में वांछित के बाद पुलिस ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रविवार को जेल में अनिल की मौत हो गई थी.

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को मृतक बंदी अनिल तिवारी के घर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की. अजय राय ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है.

पत्नी ने तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 200 रुपये की अवैध वसूली का विरोध करने पर जेल कर्मियों और अधिकारियों ने अनिल तिवारी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. तहरीर के आधार पर मंगलवार को सदर कोतवाली में जेलर चांडिला, डिप्टी जेलर संगेश, राइटर विनय सिंह, पुलिस सिपाही अनिल यादव, लंबरदार दिलीप, लंबरदार शकील मोहम्मद, लंबरदार दीपक और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.



वहीं अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगलराज चल रहा है. उन्होंने कहा कि लोग न जेल के अंदर सुरक्षित हैं न बाहर. जेल प्रशासन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक और जेलर पैसा वसूलकर सरकार को दे रहे हैं. पूरी प्रशासन और सरकार मिली हुई है और अत्याचार कर रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गाजीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय की भी हत्या कराई गई. राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं, वह अब हर घर में चर्चा का विषय बन गए हैं.

उन्होंने दावा किया कि बनारस चुनाव में भी उनके साथ धांधली हुई थी. अजय राय ने कहा, मैं रात 1 बजे तक चुनाव जीत रहा था, लेकिन उसके बाद सबको बाहर कर दिया गया और चुनाव आयोग ने मोदी जी को जिताया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो जवाब भाजपा देती है, जिससे साबित होता है कि भाजपा और आयोग दोनों मिले हुए हैं.



