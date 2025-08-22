लखनऊ: 20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला कर दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई. अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सांसद राहुल गांधी के लिए भी केंद्र सरकार से हाई सिक्योरिटी की मांग की गई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया है.
अजय राय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक व्यक्ति ने हाथापाई करते हुए उनको चोट पहुंचाने का प्रयास किया. घटना उस समय हुई जब वह जनसुनवाई के लिए सामान्य नागरिकों से भेंट कर रही थी. जनप्रतिनिधि को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व के निर्माण के लिए जन सामान्य और समर्थकों से संवाद के लिए हमेशा उपलब्ध रहना पड़ता है इसलिए उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होनी चाहिए.
उन्होंने लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा बहुत जरूरी है. वह कांग्रेस और भारत की राजनीति के बड़े नेताओं में से एक हैं. उन्होंने पिछले सालों में जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया. इसमें भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव प्रचार शामिल है. वर्तमान में वह बिहार में जन अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनके विचारों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. इन परिस्थितियों में यह सही होगा कि उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए.
अजय राय ने लिखा कि आप स्वयं परिचित हैं, राहुल गांधी के परिजन आतंकी हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें सुरक्षा चूक एक प्रमुख कारक रही है. उम्मीद है कि उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी अभिव्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश जारी करेंगे.
बता दें कि कुछ समय पहले ही राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उनकी पार्टी के नेताओं ने ही न्यायालय में अर्जी दी थी. बाद में राहुल गांधी ने ही उन नेताओं से सुरक्षा संबंधी अर्जी वापस लेने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि उन्हें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि, पार्टी के नेता अपना दायित्व निभा रहे हैं और लगातार उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. फिलहाल अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.
