ETV Bharat / state

रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; "युवक मरते-मरते बोला- राहुल गांधी...तो दबंग बोले- हम बाबा वाले"

रायबरेली: कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक को चोर समझकर लोगों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना को लेकर अब कांग्रेस ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.

रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में 38 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक हरिओम की चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिसियल X हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या करने की खबर बेहद दुखद है. शोकाकुल परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेता है, तो हत्यारे कहते हैं कि- हम 'बाबा' वाले हैं. ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है.

कांग्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा है कि खास तौर से दलितों के खिलाफ अपराध को लेकर वो आंख मूंदकर बैठे हैं. यही वजह है कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी नंबर 1 है. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने युवक के परिवार से फोन पर बात की है. राहुल ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया है. कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.