रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; "युवक मरते-मरते बोला- राहुल गांधी...तो दबंग बोले- हम बाबा वाले"

कांग्रेस ने दलित युवक की हत्या पर बोला हमला, X पर पोस्ट करके यूपी की योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा.

राजबरेली में दलित युवक की हत्या के बाद कांग्रेस का पोस्ट. (Photo Credit; Congress X)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 10:08 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 10:35 AM IST

रायबरेली: कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक को चोर समझकर लोगों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना को लेकर अब कांग्रेस ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.

रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में 38 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक हरिओम की चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिसियल X हैंडल पर पोस्ट करके लिखा है कि रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या करने की खबर बेहद दुखद है. शोकाकुल परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेता है, तो हत्यारे कहते हैं कि- हम 'बाबा' वाले हैं. ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है.

कांग्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा है कि खास तौर से दलितों के खिलाफ अपराध को लेकर वो आंख मूंदकर बैठे हैं. यही वजह है कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी नंबर 1 है. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने युवक के परिवार से फोन पर बात की है. राहुल ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया है. कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 अक्टूबर को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर रेलवे हाल्ट के पास युवक का शव बरामद हुआ था. यहां उन्मादी भीड़ ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला था. भीड़ को शक था कि युवक चोर है. हालांकि मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक एनटीपीसी के पास स्थित बैंक में सफाई कर्मी के पद पर तैनात अपनी पत्नी से मिलने आया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी.

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सम्बंधित थाने के इंचार्ज संजय कुमार को हटाकर उन्हें अपराध शाखा में भेजा दिया. साथ ही घटना की जबावदेही तय करते हुये हल्के के 01 उपनिरीक्षक सहित 03 पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है.

इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि मामला बेहद की गंभीर व शर्मनाक है. इस प्रकार से किसी दलित युवक को टॉर्चर करके मारा जाना मानवता को शर्मसार करने वाला है. सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है और संवेदना जाहिर की है.

Last Updated : October 6, 2025 at 10:35 AM IST

