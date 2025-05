ETV Bharat / state

रामनगरी में हनुमत कथा मंडप का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, कहा- सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं - CM YOGI IN AYODHYA

लोकार्पण करते सीएम योगी ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 4:20 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 4:26 PM IST 4 Min Read

अयोध्या: रामनगरी के दौरे पर शुक्रवार को अयोध्या आए सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया. वहीं हनुमान मंदिर परिसर स्थित श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण भी किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में संत, महंत, धर्माचार्य और स्थानीय व्यापारी भी उपस्थित रहे. लोकार्पण के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी को भक्ति, शक्ति, बुद्धि और युक्ति का संगम बताते हुए इसे सनातन धर्म का एक गढ़ बताया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या को अव्यवस्थाओं में झोंककर इसे अपमानित करने का कार्य किया गया. वहीं 2014 और 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का विकास डबल स्पीड से हुआ है. सीएम योगी ने ये भी कहा कि हमें अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान रखना जरूरी है. देश को सनातन धर्म के मार्ग में बाधा डालने वालों की पहचान करनी होगी. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत के अस्तित्व की पहचान है और इसकी गरिमा और सम्मान के खिलाफ हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है और आतंकवाद ही उसके अंत का कारण बनेगा. सनातन धर्म का रक्षक हैं हनुमानगढ़ी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हनुमानगढ़ी के त्रेतायुगीन टीले को कोटि-कोटि नमन करते हुए कहा की यहां से हनुमान जी महाराज ने अयोध्या धाम की रक्षा की है. उन्होंने बाबा अभयराम दास जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये श्रीहनुमत कथा मंडपम बाबा अभयराम दास जी की दूरदर्शिता और वैष्णव अखाड़ों की सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है. उनकी कृपा से आज हम इस भव्य स्वरूप को देख रहे हैं.

योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन, पूज्य संतों और नागाओं की प्रशंसा की, जिन्होंने एक-एक पाई बचाकर इस मंडपम का निर्माण किया. सीएम योगी ने कहा कि हनुमानगढ़ी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा भाव का प्रतीक है. ये मंडपम आने वाली पीढ़ियों के लिए हनुमानगढ़ी के वैभव को संरक्षित रखेगा. सीएम ने कहा कि हनुमानगढ़ी का ये मंडपम न केवल आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि सत्संग और कथाओं के जरिए सनातन धर्म के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाएगा. उन्होंने हनुमानगढ़ी के नागाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आपका इतिहास सनातन धर्म के उस कालखंड की सेना के रूप में जाना जाता है, जब देश विधर्मियों आक्रांताओं से त्रस्त था तब अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित किया था. 500 वर्षों के अंधकार का अंत है भव्य श्रीराम मंदिर मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को सनातन धर्म के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और अभिनंदनीय कार्य करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 वर्षों का अंधकार दूर हुआ. पिछली सरकारों के लिए ये असंभव था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड से इसे साकार किया. उन्होंने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंदिर का भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को श्रीराम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो अयोध्या आए और श्रीरामलला के दर्शन किए. उनका संकल्प था कि ‘सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और इसे उन्होंने पूरा किया. लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि सीएम योगी ने पूर्वोत्तर अयोध्या के शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सेना के अतिरित प्रदेश सरकार वीरगति प्राप्त करने वाले हमारे वीरों के परिवारों को 50 लाख रुपये, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर स्मारक बनाकर सम्मान देने का काम रही है.



