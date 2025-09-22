यूपी के मुख्य सचिव IAS शशि प्रकाश गोयल ने दोबारा संभाला कार्यभार, जानिए 36 दिनों तक कहां थे?
लोकभवन में मुख्य सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव IAS शशि प्रकाश गोयल ने एक महीने छह दिन बाद स्वस्थ होने के पश्चात पुनः अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है. लोकभवन में उनकी वापसी के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आ गई है और मीटिंग का दौर शुरू हो गया है. वहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनीं आईएएस किंजल सिंह ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है.
शशिप्रकाश गोयल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे IAS दीपक कुमार अब अपने मूल पदों प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव (ACS) वित्त, CEO यूपीईआईडीए और औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) पर ध्यान केंद्रित करेंगे. हाल ही में हुए प्रशासनिक तबादलों के अनुसार, शशिप्रकाश गोयल को केवल मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है और उन्हें किसी भी विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है. लोकभवन में मुख्य सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है. गोयल की वापसी से प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है, विशेषकर उन परियोजनाओं में जो उनके नेतृत्व में पहले से प्रगति पर थीं.
शशिप्रकाश गोयल के अनुभव और कुशल नेतृत्व को देखते हुए उनकी वापसी से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता और दक्षता बढ़ने की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि उनकी सक्रियता से नीतिगत निर्णयों और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी. कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में दीपक कुमार ने भी इस दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं, जिसकी सराहना की जा रही है. अब सभी की नजरें गोयल के नेतृत्व में होने वाली नई पहलों पर टिकी हैं. मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने बताया कि अभी नियमित रूप से काम करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर पूरी गंभीरता से काम होगा.
यूपी की दूसरी महिला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनीं आईएएस किंजल सिंह
आईएएस किंजल सिंह ने नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पदभार ग्रहण कर लिया. किंजल दूसरी महिला आईएएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर आसीन हुई हैं. इससे पहले आईएएस अर्चना अग्रवाल यूपी 2009 में परिवहन आयुक्त बनी थीं और 2010 में उनका तबादला हो गया था. 15 साल बाद परिवहन विभाग में एक बार फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में महिला आईएएस अधिकारी की तैनाती हुई है. 2008 बैच आईएएस अधिकारी किंजल सिंह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर तैनाती से पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग में महानिदेशक के पद पर तैनात थीं.
पदभार ग्रहण करते ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ने विभागीय अधिकारियों से विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की. अधिकारियों ने परिवहन आयुक्त को जानकारी दी कि विभाग में एआरटीओ, आरआई और सिपाहियों की काफी कमी है. सिपाहियों की भर्ती परीक्षा आयोग से हो चुकी है. परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती हुई नहीं है, इसे लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ने भरोसा दिया कि जल्द ही रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाएगा, जिससे परिवहन विभाग की योजनाओं को तेजी से रफ्तार दी जा सके. आईएएस किंजल सिंह के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनने से पहले इस पद पर सीनियर आईएएस बृजेश नारायण सिंह तैनात थे.
