यूपी के मुख्य सचिव बनने के 15 दिन बाद ही अचानक लंबी छुट्टी पर चले गए IAS शशि प्रकाश गोयल, दीपक कुमार को मिला चार्ज

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया था.

IAS दीपक कुमार और IAS शशि प्रकाश गोयल का फाइल फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
Published : August 19, 2025 at 6:16 PM IST

Published : August 19, 2025 at 6:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल अचानक छुट्टी पर चले गए हैं. IAS एसपी गोयल के अचानक छुट्टी पर जाने के बाद मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को सौंपी गई है. बताया जा रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से एसपी गोयल दिल्ली इलाज कराने गए हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल (IAS, 1989 बैच) के पद संभालने के करीब 15 दिन बाद ही अचानक छुट्टी पर जाने से शासन में हलचल मच गई है. गोयल ने 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया था.

उनके छुट्टी पर जाने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. शासन ने अग्रिम आदेश तक गोयल के सभी विभागों की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव (APC) दीपक कुमार (IAS, 1990 बैच) को सौंप दी है.

शशि प्रकाश गोयल, जो पिछले आठ वर्षों से मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अपनी कुशल कार्यशैली और रणनीतिक समन्वय के लिए जाने जाते हैं. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एसपी गोयल स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली गए हैं.

विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि उनका हृदय रोग की कुछ समस्या हुई है. इस वजह से अगले 7 दिन तक वे दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ लेंगे. इस दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे.

गोयल लंबे समय से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी निभा रहे थे. इसके बाद पिछले महीने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को उन्होंने मनोज कुमार सिंह की जगह मुख्य सचिव का पदभार संभाला था. मगर हृदय रोग की वजह से उन्हें कुछ दिक्कत हुई है जिसके चलते हुए अवकाश पर गए हैं.

