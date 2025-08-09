कानपुर: कुछ दिन पहले ही विदेश व्यापार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आंकड़ों की गवाही से ये बात सामने आई थी कि साल 2024-25 में उप्र से कुल सालाना निर्यात कारोबार एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. जो पिछले आठ सालों के कारोबार से तकरीबन दो गुना तक बढ़ा था. यूपी के हजारों निर्यातक, कारोबार के विस्तार से बेहद खुश थे.
हालांकि, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ संबंधी दरों की घोषणा से निर्यातकों को चौंका दिया. कुछ समय पहले तक केवल 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की बात निर्यातक समझ पाते कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया. 27 अगस्त से इसे लागू किया जाना है, जिसे देखते हुए अब यूपी के निर्यातकों ने दूसरे देशों के बाजारों की ओर रुख करने का फैसला कर लिया है.
यूके, यूरोपियन बाजार व अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो-FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि साल 2024-25 में यूपी से अमेरिका के बीच जो निर्यात कारोबार हुआ, वह अन्य सभी देशों से सबसे अधिक 19 प्रतिशत तक रहा.
हालांकि, जैसे ही निर्यातकों के लिए टैरिफ का एलान हुआ तो निश्चित तौर पर अब उनके उत्पाद अमेरिका में महंगे होंगे. इससे कहीं न कहीं निर्यातकों का कारोबार प्रभावित होगा. ऐसी स्थिति में निर्यातकों के लिए जहां यूके और यूरोपियन देशों के बाजार मददगार बनेंगे.
वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कई देशों से निर्यातकों को कारोबार मिल सकता है. कानपुर शहर से सबसे अधिक लेदर, सैडलरी, टेक्सटाइल, महंगे जेवरात, समेत अन्य उत्पाद अमेरिका को निर्यात किए जा रहे हैं. अब इन उत्पादों के कारोबार को दूसरे देशों में विस्तार देना होगा.
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ का फैसला लिया, वह आश्चर्यचकित करने वाला है. अब इस निर्णय के बाद यूपी के निर्यातकों के सामने यूके, पेरू, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में कारोबार विस्तार का विकल्प है. कुछ समय तक निर्यातकों को जरूर चुनौतियों का सामना करना होगा, पर उसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी.
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान का कहना है कि इस मामले में हमें तीन बातें कहनी हैं. पहली, अमेरिका ने जो किया, उसका असर देश की सभी तरह की कमोडिटी पर पड़ेगा. इससे उबरने में निर्यातकों को साल से दो साल का समय लगेगा. ऐसी स्थिति में दूसरे देशों की ओर निर्यातक जरूर रुख कर सकते हैं. वहीं, केंद्र सरकार लगातार तमाम देशों संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, जिसका लाभ आने वाले समय में निर्यातकों को जरूर मिलेगा.
यूपी से कहां कितने फीसद होता है निर्यात
- अमेरिका - 19%
- यूके - 07%
- यूएई - 06%
- जर्मनी - 05%
- नेपाल - 05%
- आस्ट्रिया - 05%
- फ्रांस - 04%
- नीदरलैंड - 03%
- स्पेन - 03%
- इटली - 03%
- अन्य देश - 40%
किस शहर से कितना निर्यात
- गौतमबुद्ध नगर - 51%
- गाजियाबाद - 08%
- कानपुर नगर - 06%
- मुरादाबाद - 06%
- आगरा - 04%
- अलीगढ़ - 04%
- भदोई - 03%
- उन्नाव - 03%
- अमरोहा - 02%
- संभल - 01%
- अन्य शहर - 14%
यूपी का निर्यात कारोबार
- 2017-18 - 84 हजार करोड़ रुपये
- 2018-19 - 89 हजार करोड़ रुपये
- 2019-20 - एक लाख 14 हजार करोड़ रुपये
- 2020-21 - एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये
- 2021-22 - एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये
- 2022-23 - एक लाख 57 हजार करोड़ रुपये
- 2023-24 - एक लाख 74 हजार करोड़ रुपये
- 2024-25 - एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये
