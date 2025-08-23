कानपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ दर को लागू करने के फैसले ने सभी निर्यातकों को चौंका दिया था. इससे उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के करोड़ों रुपये के ऑर्डर होल्ड हो गए. अब निर्यातकों ने कई यूरोपीय देशों लताविया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, नार्वे, नीदरलैंड, पोलैंड समेत अन्य की ओर कारोबार को लेकर अपना रुख अख्तियार कर लिया है. निर्यातकों ने भारतीय दूतावासों में संपर्क साधा है. यूरोपीय देशों के कारोबारियों संग बायर-सेलर मीट करने, उनसे सीधा संवाद करने को लेकर कवायद जारी हैं. निर्यातकों का कहना है कि वह डॉलर के पीछे भागकर अपना समय खराब नहीं करेंगे. यूरोपीय देशों के साथ यूरो में कारोबार करेंगे.



बता दें कि कुछ दिन पहले ही विदेश व्यापार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आंकड़ों की गवाही से ये बात सामने आई थी कि साल 2024-25 में उप्र से कुल सालाना निर्यात कारोबार एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. जो पिछले आठ सालों के कारोबार से तकरीबन दो गुना तक बढ़ा था.

वहीं, यूपी का अमेरिका से सालाना कारोबार 35000 करोड़ रुपये का होता है, जबकि यूपी का यूरोपीय देशों संग सालाना कारोबार: 45000 करोड़ रुपये कारोबार होता है. यूपी का कारोबार इलेक्ट्रिकल आइटम्स, आयरन एंड स्टील, लेदर प्रोडक्ट्स, सैडलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, कारपेट्स, वूलन फैब्रिक, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और आदि में होता है.

डॉलर के मुकाबले अधिक कमाई होगी: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, निर्यातकों के लिए अभी तक अमेरिका कारोबार के नजरिए से एक बड़ा बाजार था. हालांकि, यूरोप के देश भी दुनिया के बड़े बाजारों में दूसरे नंबर पर काबिज हैं. अब यूपी के निर्यातक यूरोपीय देशों की ओर जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके सामने कई विकल्प व अवसर होंगे.

उन्होंने बताया कि सूबे के निर्यातकों को 100 डॉलर के कारोबार में 8700 रुपये मिलते थे. भारतीय मुद्रा के मुताबिक, 100 यूरो में उन्हें 10200 रुपये तक मिल सकेंगे. यूरो मौजूदा समय में अपने उच्चतम शिखर पर है. ऐसी स्थिति में जब निर्यातक कारोबार करेंगे तो उनकी बेहतर कमाई हो सकती है.

लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि यूरोपीय देशों संग हमें कारोबार को विस्तार देना ही होगा. क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिकी देशों में जो बाजारों की स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है. वहीं, नए बाजारों को देखते हुए तमाम चुनौतियों से सामना करने के लिए भी हम तैयार हैं.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि यूपी के निर्यातकों को अब अपने कारोबार को लेकर यूरोपीय देशों तक पहुंच जाना चाहिए. अब वह समय आ गया है. अगर अमेरिका बेहतर रिस्पांस नहीं कर रहा तो इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं है.





