जेवर एयरपोर्ट नोएडा के CEO समेत यूपी के 4 IAS आज हो रहे रिटायर; 3 IPS-2PCS अफसरों का भी अंतिम दिन

DIG रेलवे के पद पर तैनात IPS सुधा सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है. उनके पति विनय सिंह भी आईपीएस हैं.

यूपी में आज 4 आईएएस, 3 आईपीएस और 2 पीसीएस अफसरों का रिटायरमेंट. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 11:36 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के काम का आज आखिरी दिन है. कई वर्ष तक विभिन्न विभागों में सेवा देने के बाद आज यह अधिकारी सेवानिवृत हो जाएंगे. इनमें 4 आईएएस, 3 आईपीएस और 2 पीसीएस शामिल हैं. इसके साथ ही आईपीएस सुधा सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है. उनके पति भी आईपीएस हैं.

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए मंगलवार का दिन काफी अहम है. कई सीनियर अधिकारी आज रिटायर हो रहे हैं. इनमें आईएएस डॉ. सुधीर महादेव बोबडे इस समय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हैं. उनकी सेवाकाल का आज आखिरी दिन है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आईएएस राकेश कुमार सिंह भी आज सेवानिवृत हो रहे हैं.

सचिवालय प्रशासन के सचिव आईएएस बृजेश नारायण सिंह भी आज रिटायर हो जाएंगे. 15 दिन पहले तक वह उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर तैनात थे. रिटायरमेंट के 15 दिन पहले ही उनका ट्रांसफर सचिव सचिवालय प्रशासन के पद पर हो गया था. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहते आईएएस बृजेश नारायण सिंह ने कई ऐसे काम किए जो विभाग को नई दिशा देने वाले साबित हो रहे हैं. इसकी पूरे विभाग में चर्चा भी है.

आईएएस अविनाश कृष्ण सिंह डीजे टेक्निकल एजुकेशन के पद पर हैं. वे भी आज रिटायर हो रहे हैं. आईपीएस अधिकारियों की बात की जाए तो पीएसी मुख्यालय में तैनात एसपी पंकज कुमार पांडेय, आईपीएस कमल प्रसाद यादव डीआईजी एसीओ, यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक पद पर तैनात साल 1997 बैच के आईपीएस डॉ. जीके गोस्वामी का भी सेवाकाल आज समाप्त हो रहा है.

यूपी के 2 PCS अधिकारी भी हो रहे रिटायर: इन अधिकारियों के अलावा अयोध्या में एडीएम एलए पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अरुण मणि तिवारी और मुरादाबाद में एडिशनल कमिश्नर पद पर तैनात सर्वेश कुमार गुप्ता भी आज सेवानिवृत हो रहे हैं.

महिला IPS ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: आईपीएस अधिकारी सुधा सिंह ने शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है. इस मामले में सरकार की तरफ से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आईपीएस सुधा सिंह इस समय डीआईजी रेलवे के पद पर तैनात हैं. उनके पति विनय सिंह भी आईपीएस हैं.

ये भी पढ़ेंः यूपी में 14 सीनियर IAS अफसरों के ट्रांसफर, CS की जिम्मेदारियों को किया गया कम, संजय प्रसाद से ये विभाग वापस लिया गया

