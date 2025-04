ETV Bharat / state

VIDEO: शादी में गिफ्ट किया नीला ड्रम, दूल्हा-दुल्हन से स्टेज पर बजवाया झुनझुना - UP NEWS

शादी में दोस्तों ने दिया अनोखा गिफ्ट. ( photo credit: etv bharat )

Published : April 20, 2025 at 11:06 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 11:49 AM IST

हमीरपुरः जिले के राठ कस्बे की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. इस शादी के चर्चा में आने की वजह दूल्हा और दुल्हन का गिफ्ट. दूल्हे के दोस्तों ने गिफ्ट में कुछ ऐसा दे दिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इसे लेकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शादी का यह वीडियो राठ कस्बे के दादा गार्डन की एक शादी का बताया जा रहा है. बताया गया कि यहां क्षेत्र के मंगरौल गांव निवासी शैलेन्द्र राजपूत और रिहुंटा गांव निवासी सीमा राजपूत की शादी का आयोजन हुआ था. इस दौरान कुछ दोस्त नीला ड्रम और झुनझुना लेकर पहुंच गए. शादी का वायरल वीडियो. (video credit: etv bharat)

