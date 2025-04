ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, इस दिन आ सकता है 10–12वीं का परिणाम, जानिए सबसे पहले कहां दिखेगा? - UP BOARD RESULT 2025

यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 11:11 AM IST 4 Min Read

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है. यूपी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की गई है. 27 अप्रैल से पहले घोषित हो सकता है परिणामः माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती प्रसाद ने बताया कि की कॉपियों का मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है. अब परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी है. परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य डेटा में करेक्शन का मौका दिया गया था. अभी करेक्शन का काम चल रहा है. बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन तीन अप्रैल तक चला है. मूल्यांकन के बाद परीक्षा परिणाम तैयार होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं. ऐसे में 23 अपैल तक तो मूल्यांकन के डेटा फीडिंग का ही काम चलेगा. अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो 27 अप्रैल से पहले परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी. 27 अप्रैल को रविवार है तो ऐसे में माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी. कहां देखें परीक्षा परिणामः सचिव भगवती प्रसाद ने बताया कि परीक्षा का परिणाम यूपी बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in व www.upmspresults.nic.in पर देख सकते हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की डेट की भी आधिकारिक घोषणा वेबसाइट पर करेगा. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2025 के बीच हुई थी. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल लगभग 54 लाख परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था. जिसमें से 52 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती प्रसाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

दो करोड़ 97 लाख कॉपियों का 15 दिन में मूल्यांकनः सचिव भगवती प्रसाद ने बताया कि यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में कुल 261 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे. मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चला है. हाईस्कूल में 27 लाख 32 हजार 216 परीक्षार्थियों ने और इंटरमीडिएट में 27 लाख पांच हजार 17 परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था. अगर कुल संख्या देखी जाए तो 54 लाख 37 हजार 233 हो जाती है. इनमें से 3 लाख दो हजार 508 स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी थी. हाईस्कूल में 16322248 और इंटर में 13371607 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ है. दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यह संख्या 2 करोड़ 96 लाख 93 हजार 855 है. हाईस्कूल की कॉपियों के सापेक्ष कुल 84122 परीक्षक और 8472 उप परीक्षक लगाए गए थे. इंटरमीडिएट में 50601 परीक्षक और 5471 उप परीक्षक लगाए गए थे. 148667 परीक्षकाें को लगभग 2 करोड़ 97 लाख कापियों का मूल्यांकन करना था. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकनः भगवती प्रसाद ने बताया कि प्रदेश भर में बनाए गए 261 केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन कार्य हुआ है. मुख्य नियंत्रक व उप नियंत्रक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि केंद्र में मूल्यांकन से संबंधित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह से जब बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि हमारा प्रयास है कि हम परीक्षा परिणाम 27 अप्रैल से पहले घोषित कर दें. 2024 में सबसे पहले 20 अप्रैल को जारी हुआ था परिणामः बता दें कि 2024 में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 20 अप्रैल को जारी हुआ था. जिसमें 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी. हाईस्कूल में 89.55 और इंटरमीडिएट में 82.60 फीसद छात्र पास हुए थे. हाइई स्कूल में सीतापुर की प्राची निगम ने 98.50 फीसद अंक के साथ टॉप किया था. जबकि दूसरे नंबर पर फतेहपुर की दीपिका सोनकर, तीसरे नंबर पर सीतापुर की नव्या और स्वाती सिंह रही थी. वहीं, इंटरमीडिएट में सीतापुर के शुभम वर्मा ने 97.80 फीसद अंक लाकर टॉप किया था. दूसरे नंबर पर बागपत के विशुल चौधरी, अमरोहा की काजल सिंह, सीतापुर के कशिश मौर्या, सिद्धार्थनगर के चार्ली गुप्ता, सीतापुर के राज वर्मा, देवरिया की सुजाता पांडेय थे. इसे भी पढ़ें-यूपी बोर्ड परीक्षा समाप्त; 2.91 लाख कैमरों से हुई निगरानी, 19 जिलों के 24 केंद्रों को नोटिस



Last Updated : April 21, 2025 at 11:11 AM IST