ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटर परीक्षा 2026; शामिल होने वाले छात्रों को शैक्षिक डिटेल्स सुधारने का मौका

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं की शैक्षिक विवरणों में गलतियां ठीक करने का मौका दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
शैक्षिक विवरणों में गलतियां ठीक करने का मौका (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की शैक्षिक विवरणों में हुई गलतियों को ठीक करने का मौका दिया है. यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर विषय, वर्ग, नाम, वर्तनी, जेंडर, जाति, कक्षा 11 के रोल नंबर और फोटो में करेक्शन किया जा सकेगा.

वेबसाइट पर लॉगइन करके ठीक किया जाएगा: इसके लिए बोर्ड ने 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक अपनी वेबसाइट करेक्शन के लिए खोलने का फैसला किया है. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों को वेबसाइट पर लॉगइन करके ठीक किया जा सकेगा.

सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश: इसके लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्र–छात्राओं के प्रत्यावेदनों और आवश्यक प्रपत्रों के साथ 31 अक्टूबर 2025 तक बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर दें. निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऐसे किया जाएगा करेक्शन: प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करके हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को विद्यालय अभिलेख से जांच करेंगे. करेक्शन में 6 बिंदु शामिल हैं. इनमें छात्र, माता, पिता के नाम में वर्तनी की त्रुटि, विषय तथा वर्ग, जेंडर में संशोधन, जाति में संशोधन, फोटो अपडेशन और कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक का संशोधन शामिल है.

31 अक्टूबर 2025 तक सुधारने का मौका: इन विवरणों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर संबंधित प्रधानाचार्य से वेबसाइट पर लॉगइन कर अपडेट कराएंगे. इसके लिए 31 अक्टूबर 2025 तक मौका दिया गया है. ऑफलाइन माध्यम से छात्र–छात्राओं की जन्मतिथि में संशोधन छात्र, माता, पिता के पूर्ण नाम में संशोधन के लिए प्रशानाचार्य से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रत्यावेदन मांगा गया है.

सही प्रविष्टियों से संबंधित हलफनामा देना होगा: इसके लिए छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, एसआर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति, परीक्षार्थी का पहचान पत्र व कक्षा 9वीं, 11वीं के पंजीकरण कार्य की प्रतिलिपि और सही प्रविष्टियों से संबंधित हलफनामा जमा करना होगा. इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर वाली टीसी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर वाली टीसी और विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र देना होगा.

यह भी पढ़ें- 8 करोड़ का 'विधायक' भैंसा; हर साल कमाता है 40-50 लाख रुपये, जानिए क्या खाता है?

For All Latest Updates

TAGGED:

EDUCATIONAL DETAILS CORRECTIONUP BOARD HIGH SCHOOL EXAMUP BOARD INTERMEDIATE EXAMSUP BOARD EXAMS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.