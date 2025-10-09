ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटर परीक्षा 2026; शामिल होने वाले छात्रों को शैक्षिक डिटेल्स सुधारने का मौका

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की शैक्षिक विवरणों में हुई गलतियों को ठीक करने का मौका दिया है. यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर विषय, वर्ग, नाम, वर्तनी, जेंडर, जाति, कक्षा 11 के रोल नंबर और फोटो में करेक्शन किया जा सकेगा.

वेबसाइट पर लॉगइन करके ठीक किया जाएगा: इसके लिए बोर्ड ने 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक अपनी वेबसाइट करेक्शन के लिए खोलने का फैसला किया है. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों को वेबसाइट पर लॉगइन करके ठीक किया जा सकेगा.

सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश: इसके लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्र–छात्राओं के प्रत्यावेदनों और आवश्यक प्रपत्रों के साथ 31 अक्टूबर 2025 तक बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर दें. निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ऐसे किया जाएगा करेक्शन: प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करके हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र–छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को विद्यालय अभिलेख से जांच करेंगे. करेक्शन में 6 बिंदु शामिल हैं. इनमें छात्र, माता, पिता के नाम में वर्तनी की त्रुटि, विषय तथा वर्ग, जेंडर में संशोधन, जाति में संशोधन, फोटो अपडेशन और कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक का संशोधन शामिल है.