12 अधिवक्ताओं के UP BOARD प्रमाणपत्र मिले फर्जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी बार काउंसिल करा रहा सत्यापन - PRAYAGRAJ NEWS

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि सवा दो लाख शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने को मिला है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:01 PM IST

प्रयागराज : बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस करने वाले 12 अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं. यह खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू किया. अब तक की जांच में 12 अधिवक्ताओं के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण-पत्र यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं मिले. बार काउंसिल ने इन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हमें सवा दो लाख शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने को मिला है. 1984 या इससे पहले के शैक्षिक अभिलेखों का टेबुलेशन रजिस्टर से मुख्यालय में सत्यापन कराया जा रहा है. यहां अभ्यर्थियों का पूरा विवरण दर्ज है. 1984 के बाद के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र–प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में रखे गए हैं.

1984 के बाद के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में होंगे. 2002 के बाद के 59000 बाकी अभिलेखों के सत्यापन ऑनलाइन हाेंगे. बोर्ड सचिव भगवती सिंह के निर्देश पर सत्यापन के लिए विशेष टीम बनाई गई है और उपसचिव को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सत्यापन का काम अभी आधा ही हुआ है, ऐसे में फर्जी प्रमाणपत्रों की संख्या और बढ़ने की संभावना है.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करीब साढ़े चार लाख अधिवक्ताओं में से जिनके शैक्षिक अभिलेख जमा हैं, उन्हें सत्यापन के लिए संबंधित संस्थाओं को भेजा गया है. यूपी बोर्ड को अब तक सवा दो लाख प्रमाण पत्र मिले हैं, जिनमें 59 हजार वर्ष 2002 के बाद के हैं. यह सभी ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के कारण बोर्ड ने इन्हें लौटाकर ऑनलाइन सत्यापन करने को कहा है. करीब 47 हजार प्रमाणपत्र वर्ष 1984 या उससे पहले के हैं, जिनका सत्यापन बोर्ड मुख्यालय में मौजूद टेबुलेशन रजिस्टर (टीआर) से किया जा रहा है. 1984 के बाद के रिकॉर्ड प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे गए हैं.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की महिला वकील चलाती ब्लैकमेलिंग गैंग; अफसरों को बनाती शिकार, पैसे देने से मना करने पर दर्ज करवा देती रेप का केस

