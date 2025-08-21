ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में प्रवेश की तिथि बढ़ाई; जानें कब तक मिलेगा एडमिशन - UP BOARD UPDATES

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क संस्था प्रधान एकमुश्त जमा करेंगे.

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में प्रवेश तिथि बढ़ाई.
यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में प्रवेश तिथि बढ़ाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 11:52 AM IST

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं में प्रवेश की तिथि 01 सितंबर तक बढ़ा दी है. कक्षा 9 और 11 के छात्रों का परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी 10 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र-छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क एक सितंबर 2025 तक संस्था के प्रधान को एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करना है. 6 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संस्था के प्रधान को छात्र-छात्राओं का शैक्षिक विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना है.

7 से 11 सितंबर तक संस्था के प्रधान को वेबसाइट पर अपलोड छात्र-छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर उसकी ठीक से जांच करने के बाद 12 से 20 सितंबर तक विवरणों में संशोधन किया जा सकेगा. इस दौरान नए छात्र का विवरण अपलोड या स्वीकार नहीं किया जाएगा. 30 सितंबर तक संस्था के प्रधान को अभ्यर्थियों की फोटो युक्त नामावली व संबंधित कोषपत्र की एक प्रति यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे जाने के लिए जिला विद्यालय कार्यालय में जमा कर देनी है.

बोर्ड सचिव ने बताया कि कक्षा 9 और 11 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण शुल्क 10 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे तक संस्था के प्रधान को कोषाागर में एकमुश्त जमा करना है. पंजीकरण शुल्क की सूचना व छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना है.

चेकलिस्ट प्राप्त कर 11 से 13 सितंबर तक विवरणों की जांच करनी है. किसी प्रकार की त्रुटि पर 14 से 20 सितंबर मध्यरात्रि 12 बजे तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा. इस दौरान किसी नए छात्र का विवरण अपलोड या स्वीकार नहीं किया जाएगा.

केवल संशोधन ही स्वीकार किए जाएंगे. संस्था के प्रधान को 30 सितंबर तक पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटो युक्त नामावली व संबंधित कोषपत्र की एक प्रति यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे जाने के लिए जिला विद्यालय कार्यालय में जमा करनी है.

