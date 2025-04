ETV Bharat / state

24 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य बना UP, पहलगाम हमले के बाद CM योगी का बड़ा एक्शन - PAKISTANI CITIZENS DEPORTED FROM UP

लखनऊ : पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल-पल मॉनीटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां 24 घंटे के अंदर शत-प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है. वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा. पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उसपर नजर रखी जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक मीडिया टीम के अनुसार, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कई अहम निर्णय लिया. इस दौरान केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश दिये. छोड़ने बार्डर तक गई यूपी पुलिस : इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करने के साथ उन्हे उनके देश रवाना किया जाए. इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिये थे कि पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश ही जाएं इसके लिए उनके साथ पुलिस दल को भेजा जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने वतन लौट गये हैं. सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिये गये.