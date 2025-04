ETV Bharat / state

शिक्षा निदेशालय अग्निकांड: टीचरों की नियुक्ति-सैलरी की 5000 फाइलें जली, 3 मंडलों के सारे रिकार्ड स्वाहा, ऑनलाइन फीडिंग नहीं हुई थी; CCTV भी बंद मिले - UP BASIC TEACHERS

शिक्षा निदेशालय में 27 अप्रैल को लगी थी भीषण आग. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 28, 2025 at 11:45 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 11:56 AM IST 3 Min Read

प्रयागराजः शिक्षा निदेशालय में रविवार की सुबह लगी आग में किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता. इस अग्निकांड में जलीं 5000 से अधिक फाइलें कई मंडलों के ऐडेड विद्यालयों में नियुक्ति और वेतन संबंधी थीं. आजमगढ़, मेरठ और लखनऊ मंडल की सभी फाइलें जलकर राख हो गई हैं. इनके काेई रिकार्ड्स अब शेष नहीं बचे हैं. उधर, जांच के लिए गठित जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं.





बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिक स्विच बंद थे तो कैसे हुआ शार्ट सर्किट: प्रयागराज के चीफ फायर ऑफिसर आरके पांडेय ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना कम ही लग रही है. इसके पीछे कारण है कि रविवार अवकाश का दिन होने के कारण दफ्तर की लाइट, पंखे, कूलर और एसी के सभी स्विच बंद थे. ऐसे में आग शार्ट सर्किट से कैसे लग सकती है.



अखिलेश कर चुके हैं जांच की मांगः सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी X पर लिखकर इस घटना के पीछे साजिश की ओर इशारा किया है और किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है.

अखिलेश यादव उठा चुके हैं सवाल. (etv bharat)



8 मंडलों की फाइलें जलकर राखः आग में सहारनपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, आगरा, मेरठ, लखनऊ, देवीपाटन मंडल की ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति व शिकायतें, स्थानांतरण व वेतन संबंधी फाइलें जलकर राख हो गई हैं. अग्निशमन विभाग के 3 घंटे की कड़ी मक्शक्कत के बाद कुछ को बचा लिया गया है पर आधी से ज्यादा फाइलें जल गई हैं.





कई फाइलों के कागज भीगने से खराबः आग बुझाने के दौरान भीगने से भी कई फाइलों के कागज खराब हो गए हैं. पढ़ने में कुछ नहीं आ रहा है. ऐसे में इन रिकार्ड्स की रिकवरी कर पाना असंभव सा है. इसके पीछे कारण है कि इनको ऑनलाइन नहीं किया गया है. यहां अभी भी मैनुअल काम अभी भी होता है. जिन तीन कक्षों में आग लगी थी उनमें माध्यमिक शिक्षा सामान्य अनुभाग, केंद्रीय रसीद अनुभाग और उच्च शिक्षा का भी एक अनुभाग है.



हर पहलू की जांच होगीः अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि घटना के हर पहलू की विस्तार से जांच कराई जाएगी. इसके लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है. इस जांच समिति में एडीएम सिटी और चीफा फायर ऑफिसर भी शामिल हैं. पुलिस भी मामले की गहराई से जांच कर रही है.





