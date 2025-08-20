बरेली : जिले के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे तीन दिवसीय 107वें उर्स-ए-रजवी में शामिल होने आए कुछ जायरीनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सर तन से जुदा... जैसे भड़काऊ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो मंगलवार को बरेली शहर के कोतवाली क्षेत्र के पुराने रोडवेज बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है. पुलिस ने इसे लेकर की गई शिकायत का संज्ञान लिया है. साथ ही इस तरह के भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की है.

लाखों की संख्या में जायरीन आला हजरत के उर्स में हिस्सा लेने बरेली पहुंच रहे हैं. इसी बीच आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है. वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से बरेली पुलिस से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, इस तरह के भड़काऊ नारे लगाना पूरी तरह गलत है. ऐसे कृत्यों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और इन्हें रोका जाना चाहिए. उन्होंने नारेबाजी करने वालों को नासमझ करार देते हुए, ऐसी हरकतों से बचने की अपील की.

क्षेत्राधिकारी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो पुराने रोडवेज बस अड्डे का बताया जा रहा है. इसकी प्रामाणिकता और समय की पुष्टि के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, प्रशासन ने लोगों से अफवाहों और अपुष्ट सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की है.



