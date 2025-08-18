बरेली : बरेली में आज यानी सोमवार से आला हजरत का 107वां उर्स का आगाज राजवी परचम से किया जाएगा. 3 दिवसीय चलने वाले इस उर्स को देखते हुए जिलाधिकारी ने उर्स स्थल के आसपास के 10 स्कूलों की 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है. उर्स को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए, भारी पुलिस फोर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात कर चार सुपर जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है. आला हजरत के इस उर्स में हिंदुस्तान से नहीं विदेशों से भी उनके जायरीन भारी तादाद में शामिल होने आते हैं.
उर्स की सभी रस्में दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना अल्हाज़ सुब्हान रज़ा खान (सुब्हानी मियां) की सरपरस्ती व सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी (अहसन मियां) की सदारत और सय्यद आसिफ मिया की निगरानी में दरगाह परिसर व इस्लामिया मैदान में अदा की जाएगी. रात में तरही नातिया मुशायरा होगा. जिसमें देश विदेश के शोहरा अपने कलाम पेश करेंगे.
दरगाह से जुड़े नासिर कुरैशी ने बताया कि उर्स का आगाज़ परचम कुशाई की रस्म के साथ होगा. इससे पहले दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी (अहसन मियां) की कयादत में परचम का जुलूस आजम नगर से अल्लाह बक्श के निवास से शाम 4 बजे निकलेगा. यह जुलूस अपने कदीमी (परम्परागत) रास्तों आजम नगर से चलकर कुमार सिनेमा, इंदिरा मार्केट के रास्ते बिहारीपुर के ढाल होते हुए दरगाह पहुंचेगा. यहां सलामी देने के बाद जुलूस दरगाह प्रमुख हज़रत सुब्हानी मियां की क़यादत में वापिस इस्लामिया मैदान पहुंचेगा. दुनियाभर के उलेमा की मौजूदगी में हज़रत सुब्हानी मियां यहां परचम कुशाई की रस्म अदा करेंगे. इसी के साथ उर्स का विधिवत ऐलान हो जाएगा. बाद नमाज़ ए मग़रिब महफ़िल ए मिलाद होगी. रात में 10 बजकर 35 मिनट पर आला हज़रत के बड़े साहिबजादे हुज्जातुल इस्लाम के कुल शरीफ की रस्म अदा होगी.
18, 19 और 20 अगस्त को आयोजित होने वाले आला हजरत उर्स और मां गंगा महारानी की शोभायात्रा आयोजन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है. बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि 3 दिन चलने वाले आला हजरत के उर्स को सकुशल संपन्न कराने और इस बीच गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए दोनों कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ कई दौर की बैठक कर पूरी व्यवस्था कर ली गई है. आयोजन को सफल बनाने के लिए 4 सुपर जोन, 8 जोन बनाये गए, 16 ज़ोनल मजिस्ट्रेट, 28 मजिस्ट्रेट, 56 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.
इन 10 इंटर कालेजों में 3 दिन रहेगी छुट्टी : बरेली के इस्लामिया इंटर कालेज के मैदान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आला हजरत उर्स में आने वाले जाम की भीड़ को देखते हुए, बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने उर्स स्थल के आसपास के 10 इंटर कालेज की 3 दिन की छुट्टी कर दी है. इसके साथ ही उसके आखिरी दिन 20 अगस्त को बरेली शहर के सभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान जिला अधिकारी ने कर दिया है. तीन दिवसीय उर्स को देखते हुए इन विद्यालयों में जिलाधिकारी ने 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की है.
- इस्लामिया बालिका इंटर कालेज
- एफ आर इस्लामिया इंटर कालेज
- कस्तूरबा नगर निगम बालिका इंटर कालेज
- खलील उच्च माध्यमिक विद्यालय
- एमबी इंटर कालेज
- डीएवी कालीचरण उच्च माध्यमिक विद्यालय
- रामभरोसे लाल गर्ल्स इंटर कालेज
- तिलक इंटर कालेज
- राजकीय इंटर कालेज
- राजकीय बालिका इंटर कालेज
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि उर्स को सकुशल संपन्न करने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 12 सीओ, 60 इंस्पेक्टर, 250 दरोगा, 1350 आरक्षी व मुख्य आरक्षी, 150 महिला आरक्षी, 25 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और टीएसआई, 150 ट्रैफिक सिपाहियों की ड्यूटी के साथ काफी तादाद में सादा वर्दी में भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी.
