वाराणसी : बनारस को भले ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से कोई न कोई सौगात हमेशा मिलती रही है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में इस शहर ने निराश ही किया है. इस बार वाराणसी नगर निगम की रैंकिंग स्टेट लेवल पर गिरकर 7 नंबर पर आ गई है. जबकि पिछले साल यह चौथे पर थी. गंगा टाउन रैंकिंग में नगर निगम जो 1 नंबर पर था, अब दूसरी पायदान पर पहुंच गया है. स्वच्छता के मामले में बनारस की छवि को सुधारने के लिए नगर निगम ने अब इंदौर से हाथ मिलाया है. इसके तहत प्लान बनाकर हर स्तर पर काम होगा. आइए जानए, बनारस को सफाई के मामले में नंबर एक बनाने की क्या है योजना....
स्वच्छता रैंकिंग में नीचे होने की बड़ी वजह सामने आई है, वाराणसी में घर-घर से कूड़ा कलेक्शन के दौरान गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग न उठाया जाना. स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटी कार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठाने में 98% कचरे को सोर्स सेग्रीगेशन, जिसे अलग-अलग करने की प्रक्रिया के तहत जाना जाता है, में वाराणसी ज्यादा पीछे रह गया.
इंदौर के साथ टाइअप : इसके बाद अब बनारस नगर निगम, इंदौर नगर निगम से मदद लेकर बेहतर करने की तैयारी कर रहा है. इंदौर नगर निगम के साथ जुलाई में ही वाराणसी नगर निगम के बीच टाइअप हुआ और अब पूरी रूपरेखा तैयार है. जिसके बाद दोनों नगर निगम और यहां की टेक्निकल टीम मिलकर बनारस को और बेहतर तरीके से स्वच्छ सुंदर और साफ-सुथरा करने की तैयारी कर रहे हैं.
क्या कहते हैं जनसंपर्क अधिकारी : वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर नगर निगम के साथ, वाराणसी नगर निगम की टीम ने जुलाई में एक बड़ी मीटिंग की थी. दोनों निगम के अधिकारियों और टेक्निकल टीम की बैठक में यह डिसाइड हुआ था कि हमेशा देश में टॉप में रहने वाले इंदौर नगर निगम के सहयोग से वाराणसी नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर करने के लिए तैयारी तो करेगा, साथ ही साथ शहर को बेहतर, स्वच्छ और सुंदर भी बनाएगा. इसके लिए जो प्लान तैयार होकर आया है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जिस पर काम करने की जरूरत बताई गई है. पुरातन शहर होने के कारण मंदिरों के आसपास और गलियों में बेहतर सफाई पर महापौर ने भी अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है.
ऐसे प्लान पर होगा काम :
- नगर निगम इंदौर ने रिपोर्ट में शहर के रास्ते घाट और मंदिरों के अलावा छावनी बोर्ड के लिए अलग प्लान तैयार किया है.
- टीम बनाकर सुबह, दोपहर और शाम तीन शिफ्ट में सफाई पर जोर रहेगा.
- मुख्य मंदिर जैसे विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर के बाहर 3 शिफ्ट में उच्च स्तरीय सफाई के लिए प्लान बनाया गया है.
- मंदिरों से निकलने वाले फल, प्रसाद और फूल पत्ती के अलग निस्तारण की व्यवस्था पर जोर देना होगा.
- विश्वनाथ मंदिर में प्लास्टिक मुक्त अभियान की तरह बाकी मंदिरों में भी इसे लागू किया जाएगा.
- घाटों पर सफाई करने वाले कर्मचारियों की ट्रेनिंग अलग से होगी ताकि, नदियों में किसी भी तरह का कचरा ना जाए.
- छावनी क्षेत्र में सफाई के साथ डेली फॉकिंग की व्यवस्था होगी, पार्को की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
इस तरह होगा काम:
- 800 से 1000 मीटर क्षेत्र के एरिया में बीट निर्धारण करके सफाई की जाएगी.
- आवासीय क्षेत्र में 1 बार और औद्योगिक क्षेत्र में 3 बार सफाई होगी.
- इंदौर वाराणसी की टेक्निकल टीम आपस में संपर्क में रहेगी और हर सप्ताह इसकी निगरानी होगी.
- नवविस्तारित वार्डो में ओवर हेड टैंक का कनेक्शन होगा.
- 18 वार्डो में पानी की पाइप लाइन बिछाने का DPR शासन को भेजा जाएगा.
- मणिकर्णिका घाट और नमो घाट पर स्थित सीवेज पम्पिंग स्टेशन को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा.
- जिससे कहीं भी घाट क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पैदा न होने पाए
- घर-घर कूड़ा उठाने के लिए 1 सितंबर से विशेष अभियान शुरू होगा.
- जिन वार्डों में लोग घरों से कूड़ा अभी भी नहीं दे रहे हैं, वहां मेयर और नगर आयुक्त के साथ अन्य अधिकारी लोगों के बीच पहुंचकर अवेयरनेस फैलाएंगे.
- प्रत्येक घर से अलग-अलग गीला और सूखा कूड़ा निकलवाने की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा.
- नगर निगम की टीम घर-घर जाकर लोगों को समझाएगी कि गीला कूड़ा, रसोई का कचरा, सब्ज़ी, फल के छिलके और सूखा कूड़ा, प्लास्टिक, कागज, बोतल आदि अलग-अलग देने से शहर की सफाई और बेहतर ढंग से हो पाएगी.
