बलरामपुर/मुरादाबाद : यूपी में मंगलवार को दो दर्दनाक हादसे हो गए. इसमें बलरामपुर के देहात थाना क्षेत्र में सुबह एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पानी भरी गहरी खाई में पलट गई, जिसमें महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई. सभी एक ही परिवार के थे. वहीं, मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में 2 किशोर तालाब में नहाने के दौरान डूब गए.

श्रीदत्तगंज क्षेत्र बयाभीट गांव निवासी तुलाराम की तबीयत खराब थी. परिवार के लोगों ने किराए पर बोलेरो ली और बहराइच के लिए निकले. उतरौला-बहराइच बाईपास के निकट एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरी गहरी खाई में पलट गई.

बताया जा रहा है कि उसी समय गुजर रहे एसएसबी जवानों ने हादसे को देखा. वे मदद के लिए दौड़ पड़े. इधर, जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. दोनों टीमों ने घायलों को पानी से निकालकर जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया. यहां इलाज के दौरान प्रेमादेवी (40) पत्नी तुलाराम और सीताराम (60) की मौत हो गई. जबकि तुलाराम और बहराइची का इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मुरादाबाद में 2 किशोर तालाब में डूबे : मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के गांव लोदीपुर जवाहर नगर में गांव के एक तालाब में नहाने गए दो किशोर डूब गए. पीएसी के गोताखोरों ने काफ़ी कोशिश के बाद दोनों के शव बरामद किए. मृतकों की पहचान जितेंद्र प्रजापति (17) और अंकुश प्रजापति (17) के रूप में हुई है. मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों किशोर सोमवार को तालाब पर नहाने गए थे. इस संबंध में परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

