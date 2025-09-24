ETV Bharat / state

बलिया में 12वीं के छात्र ने दोस्तों के साथ 11वीं की छात्रा से किया गैंगरेप; आरोपी गिरफ्तार

आरोपी किशोर पीड़ित किशोरी का रिश्ते में चाचा लगता है. स्कूल से पढ़ाई के बहाने एक कमरे में बुलाकर ले गया था.

बलिया में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 1:25 PM IST

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गडवार थाना क्षेत्र गांव की रहने वाली 11वीं की छात्रा (14 साल) के साथ 12वीं के छात्र (16 साल) और उसके दोस्तों ने गैंग रेप किया. मुख्य आरोपी रिश्ते में छात्रा का चाचा लगता है. वही, उसे बहलाकर एक कमरे में ले गया था और दोस्तों के साथ गंदा काम किया.

जब छात्रा की हालत खराब हुई तो उसे समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए. जहां, डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया. जिला चिकित्सालय से भी डॉक्टरों ने रेफर कर दिया. दो दिन तक आजमगढ़ में इलाज के बाद छात्र की स्थिति सामान्य हुई तो थाने पर आकर आरोपी चाचा के खिलाफ लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लिया है.

क्षेत्राधिकारी उस्मान ने बताया कि एक स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं का छात्र 11वीं की छात्रा को बहलाकर एक रूम पर ले गया और अपने दोस्तों के संग उसके साथ गैंग रेप किया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

परिजनों का आरोप है कि पहले थाने पर गैंगरेप की घटना की तहरीर दी तो स्थानीय पुलिस ने दबाव बनाकर उसको दुष्कर्म की घटना बना दिया. जबकि पिता ने बयान में कहा था कि गांव के ही दो-तीन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिससे बच्ची की हालत खराब हो गई थी. पहले डॉक्टरों ने रतसड और जिला चिकित्सालय से रेफर किया. दो दिन बाद जाकर आजमगढ़ में बच्ची की स्थिति सामान्य हुई.

ये भी पढ़ेंः यूपी में वर्दीधारी 'दुर्गाओं' का एक्शन; बागपत महिला पुलिस का एनकाउंटर, बहन को गोली मारने वाले को किया लंगड़ा

