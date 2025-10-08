ETV Bharat / state

बहराइच में 11 वीं छात्रा मानसी बनी एक दिन की डीएम, कार्यभार संभालते ही योगी की तरह की जनसुनवाई

मिशन शक्ति अभियान के तहत बनी कलेक्टर, जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए.

एक दिन की डीएम बनीं बहराइच की बेटी मानसी मौर्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 5:32 PM IST

Published : October 8, 2025 at 5:32 PM IST

बहराइच: बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म नायक में अनिल कपूर एक दिन के सीएम बने थे और उन्होंने एक दिन में ही अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया था. ठीक उस फिल्म की तरह ही यूपी की मानसी मौर्या को एक दिन के लिए डीएम की कुर्सी पर बिठाया गया. एक दिन का कार्यभार संभालते ही छात्रा ने जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को जनता की परेशानी को सॉल्व करने के आदेश भी दिए. इस दौरान उसने सभी को महिला सशक्तिकरण के लिए जागरुक भी किया.

छात्रा मानसी मौर्या (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के नव्वागढ़ी मोहल्ले की रहने वाली मानसी मौर्या शहर के बाल शिक्षा निकेतन के कक्षा 11 की छात्रा हैं. मानसी ने बताया कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह डीएम की कुर्सी पर बैठेगी और जनसुनवाई करेंगी. आज जनसुनवाई करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा.

मौर्या ने कहा कि वह तैयारी और मेहनत करके एक दिन जरूर डीएम की कुर्सी पर बैठेगी और लोगो की मदद करेगी. जनसुनवाई के बाद मानसी ने न्यायालय व सभागार का निरीक्षण भी किया. मानसी ने बताया कि उनके पिता संतोष कुमार पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के इकौना विकास खंड के जोकहा बुढ़नी स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक है.

क्या है मिशन शक्ति विशेष अभियान: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान के उदद्देश्यों के साथ ‘मिशन शक्ति‘ के रूप में अभियान के पहले चरण की शुरूआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी. अभी तक 4 चरणों में इसका संचालन हो चुका है. मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह, सहित 28 विभागों तथा समाज-सेवी संस्थाए, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है. अभियान के प्रथम 4 चरणों में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से 9 करोड़ से अधिक जन-सामान्य तक पहुंच कर उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों से अवगत कराया गया है. संपूर्ण प्रदेश में 3 अक्टूबर 2024 से अभियान का 5वां चरण शुरू किया गया है.

