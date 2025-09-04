बहराइचः यूपी का 41 साल पुराना पुल इन दिनों सुर्खियों में है. इस पुल का नाम है संजय सेतू. लखनऊ–बहराइच नेशनल हाईवे पर घाघरा नदी पर बने यह पुल इन दिनों अपनी दरार के कारण चर्चा में है. इस पुल से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं. लखनऊ से लेकर नेपाल के काठमांडू तक जाने में यह पुल सेतू का काम करता है. पुल की दरार की मरम्मत के चलते यहां रोज वाहनों का लंबा जाम लग रहा है. इस पुल से गुजरने के लिए वाहनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.
कब बना था: जानकारी के मुताबिक पहले बहराइच से लखनऊ जाने के लिए लोगों को घाघरा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था. सन् 1984 में घाघरा पर एक पुल का निर्माण किया गया. इस पुल का नाम संजय सेतू रखा गया. पुल बन जाने से कई जिलों के लोगों को खासी राहत मिली. 1984 से अब तक यह पुल चार दशक देख चुका है.
कितने जिलों को जोड़ता है: यह पुल केवल लखनऊ को बहराइच से ही नहीं जोड़ता है बल्कि इस पुल को पारकर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या होते हुए पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू तक पहुंचा जा सकता है. एक तरह से यह पुल इन जिलों के बीच महत्वपूर्ण सेतू का काम करता है.
24 घंटे यातायात रहता हैः इस पुल पर रोज कई जिलों को जाने वाले वाहन गुजरते हैं. इस पुल पर रोज हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं. इस पुल पर 24 घंटे वाहनों की कतारें गुजरना अब आम हो गया है. यह पुल एक तरह से बहराइच की लाइफलाइन भी कहा जाता है.
क्या दिक्कत आई सामनेः अब इस पुल के बीचोंबीच दरारें उभर रही हैं. यह दरारें स्पष्ट तौर से दिखाई देने लगी हैं. इसे लेकर यहां से गुजरने वाले लोगों को डर लगने लगा है. वहीं, इस पुल की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है.
वाहनों को रेंग-रेंगकर गुजरना पड़ रहाः इस पुल की मरम्मत का काम कई दिनों तक जारी रह सकता है. ऐसे में इस पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक को पुलिस धीरे-धीरे निकाल रही है. कोशिश है कि पुल और लोगों की हिफाजत हो सके. इस वजह से इस पुल पर रोज गुजरने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग रही है. यहां रोज काफी लंबा जाम लग रहा है. वाहनों को इस पुल से गुजरने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पुल की मरम्मत कराई जा रही है.पुल के दोनों ओर लंबा जाम लग रहा है. आधे पुल से वाहनों को गुजारा रहा है, आधे पुल पर मरम्मत का काम जारी है.
स्थानीय जनता नए पुल की कर चुकी मांगः बहराइच समेत आसपास के स्थानीय लोग इस पुल के समानांतर नए पुल की मांग उठा चुके हैं. उनका कहना है कि इस पुल पर 24 घंटे वाहनों का लोड रहता है. इसे कम करने के लिए नया पुल बनना चाहिए ताकि पुल का लोड कम हो सके.
पुलिस क्या बोलीः जरवल रोड थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि दरार आने की वजह से वाहनों को रोका जा रहा है. टीम को बुलाकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. लोगों को समझाया जा रहा है कि धीरे धीरे वाहनों को निकाले. जल्द ही पुल पर आवागमन सामान्य हो जाएगा.
