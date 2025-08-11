बहराइच : यूपी में जानवरों का आतंक हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, कहीं शेर-बाघ, कहीं आवारा कुत्ते तो कहीं सांड से आम जनता परेशान है. लेकिन, इन पर अंकुश लगाने का जिम्मा न तो वन विभाग ले रहा ना ही जिला प्रशासन. क्या आपने कभी सुना है कि कोई सांड सरकारी अस्पताल में डाक्टरों की जगह समय से पहुंचकर फाइलों को देख रहा हो? आईए ऐसा नजारा हम दिखाते हैं.

बहराइच जनपद के मोतीपुर मिहींपुरवा तहसील के सुजौली में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन नहीं हुआ था. इस दौरान कुछ मरीज डॉक्टर को दिखाने जब अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा अलग ही था. अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नदारद नजर आए.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Video Credit; ETV Bharat)

पूरे स्वास्थ केंद्र में सिर्फ मवेशियों का जमावड़ा दिखा. जब मरीज डॉक्टर के कमरे में पहुंचे तो वहां सांड सरकारी अभिलेखों को खंगालता हुआ दिखाई दिया. इस दौरान कोई भी कर्मचारी वहां पर नहीं दिखा कि इन मवेशियों को भगा सके.

घटना का वीडियो देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष करते हुए X पर लिखा है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचा चौपाया लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया. किसी ने पूछा, भैया डॉक्टर कब आएगा? तो किसी ने जवाब दिया, लगता है अब जब सरकार बदलेगी डॉक्टर तभी आएगा.

जैसे ही पोस्ट को X पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने देखा तो महकमे में हड़कंप मच गया. इस मामले में CMO डॉ. संजय कुमार शर्मा ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

