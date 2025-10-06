यूपी बैडमिंटन चैंपियनशिप; दिव्यांशी गौतम बनीं चैंपियन, 10 में से 8 पदक आगरा के शटलरों ने जीते
यूपी के 75 जिलों से 350 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा. चैंपियनशिप विजेता शटलर्स का चयन उत्तर प्रदेश की टीम में किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 10:13 AM IST
आगरा : यूपी स्टेट अंडर-15 व 17 बैडमिंटन चैंपिनशिप में आगरा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई मेडल अपने नाम किए. एक लाख रुपये की प्राइज मनी चैंपियनशिप में आगरा के खिलाड़ियों ने 10 में से 8 वर्गों में पदक जीते हैं. अंडर-17 बालिका एकल वर्ग में आगरा की दिव्यांशी गौतम और अंडर-17 में संघमित्रा गौतम विजेता बनीं.
आगरा में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ और जिला बैडमिंटन संघ की ओर से उत्तर प्रदेश अंडर 15 एवं 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई. जिसमें यूपी के 75 जिलों से 350 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. चैंपियनशिप में एक लाख प्राइस मनी था. चैंपियनशिप के लिए लखनऊ से निर्णायक मंडल आया था. चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शटलर्स का चयन उत्तर प्रदेश की टीम में किया जाएगा.
जिला बैडमिंटन संघ के चेयरमैन विनोद सीतलानी ने बताया कि प्रखर अग्रवाल मेमोरियल बैडमिंटन अकादमी में रविवार को सभी आयु वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए. जिसमें अंडर-17 मिश्रित युगल के फाइनल में संरेख चौरसिया-श्रुति चौहान की जोड़ी ने आर्यन भट्ट-दिव्यांशी गौतम को हराकर विजेता ट्रॉफी जीती. अंडर-17 बालिका एकल में दिव्यांशी गौतम ने आगरा की कुहू को हराकर खिताब जीता.
अंडर-17 बालक एकल में सार्थक सोम ने प्रखर तिवारी को हराया. अंडर-15 बालिका युगल में अग्रिमा सिंह और संघमित्रा गौतम ने भूमि राणा और सौम्या सिंह को हराया. अंडर-15 बालक युगल में अंकुर प्रताप-अतीक अहमद की जोड़ी ने प्रखर जैन-शुभम सोलंकी की जोड़ी को हराया. अंडर-15 मिश्रित युगल में प्रखर जैन-संघमित्रा गौतम ने अनुज चावला-अरुणिमा यादव को हराया. अंडर-15 बालिका एकल में अग्रिमा सिंह ने कुहू को हराया और अंडर-15 बालक एकल में शुभम सोलंकी ने अतीक अहमद को हराया. विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया और महेश नौटियाल ने पुरस्कृत किया. इस अवसर पर राहुल पालीवाल, प्रवीण अग्रवाल, अविनाश चौधरी और नंदी रावत मौजूद रहे.
