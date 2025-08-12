ETV Bharat / state

जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे चार दोस्त, रास्ते में मिली मौत; बदायूं में कार पोल से टकराई, लेखपाल समेत तीन की गई जान

संभल में लेखपाल की थी तैनाती, कार सवार एक अन्य युवक घायल, हालत गंभीर

बदायूं में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई, 3 दोस्तों की मौत 1 घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read

बदायूं : जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस चौराहे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. बर्थडे पार्टी मनाने के बाद कार से लौट रहे लेखपाल समेत तीन लोगों की जान चली गई. तीनों दोस्त थे. हादसा रात लगभग 1.30 बजे हुआ. इस घटना में एक अन्य घायल हुआ है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के लोची नगला निवासी लेखपाल राजा सक्सेना (35) मृतक आश्रित कोटे में 3 वर्ष पहले लेखपाल पद पर गुन्नौर, संभल तहसील में तैनात हुए थे. सोमवार को लेखपाल हर्षित उर्फ़ राजा सक्सेना का जन्मदिन था. राजा सक्सेना ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया. कार से रूबल पटेल (22) पुत्र विश्व पटेल उर्फ बृजेश निवासी दहेमी थाना सिविल लाइंस, हर्षित गुप्ता (24) पुत्र मनोरंजन लाल गुप्ता निवासी माल गोदाम रोड इंदिरा चौक एवं अंकित कर्णधार (22) पुत्र संजीव कर्णधार निवासी कल्याण नगर थाना सदर कोतवाली के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने उझानी कोतवाली क्षेत्र के मथुरा-बरेली हाईवे गए थे.

बताते हैं कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के एआरटीओ आफिस के निकट कार स्वागत द्वार से टकरा गई. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार के परखचे उड़ गए. खंभे से टकराते ही रूबल पटेल, लेखपाल राजा सक्सेना, हर्षित गुप्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस की मदद से सभी को मेडिकल कालेज लाया गया. अंकित की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया है. वहीं मौके पर पुलिस ने तीनों दोस्तों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

