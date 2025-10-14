ETV Bharat / state

दीपोत्सव 2025 में दिखाई देगी राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और महाकुंभ की झलक, रामायण के सातों कांड पर निकलेगी झांकियां

19 अक्टूबर को निकलेगी झांकी, इस बार कुल 22 झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम कथा पार्क पर समाप्त होगीं.

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में आयोजित नवमी दीपोत्सव में त्रेता युग की झलक दिखाई देगी. जिसमें अयोध्यावासी सराबोर होकर भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव की शुरुआत भगवान श्री राम के जीवनकाल पर आधारित झांकियों के साथ प्रारंभ होगी. जिसमें भारतीय संस्कृति, प्रदेश के विकास और नारी सशक्तिकरण के साथ भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने, काशी कॉरिडोर के निर्माण और प्रयागराज के महाकुंभ की झलक दिखाई देगी.

भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार 9वें दीपोत्सव में लाखों दीपों से नगर को जगमग करने की तैयारी है. सरयू घाट, राम की पैड़ी, धर्मपथ, रामपथ सहित मठ मंदिरों को रंग-बिरंगे लाइटों से सजाने का कार्य किया जा रहा है. तो वहीं रामपथ पर निकलने वाली झांकियों को भी तैयार किया जा रहा है.

अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के मैदान में सूचना विभाग के द्वारा 15 झांकियां तैयार की जा रही हैं जबकि संस्कृति विभाग रामायण के साथ कांडों पर आधारित झांकियों को तैयार किया जा रहा. इस बार कुल 22 झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम कथा पार्क पर समाप्त होगीं. इन झांकियों में विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं और भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करते हुए कलाकारों की टीम झांकियों की शोभा बढ़ाएंगी.

रामायण के सात कांडों की प्रस्तुति: जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, सूचना विभाग की झांकियां योगी सरकार के विकास कार्यों को दर्शाएंगी. ये झांकियां प्रदेश की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक होंगी. दूसरी ओर, संस्कृति विभाग द्वारा रामायण के सात कांडों बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड पर आधारित झांकियां तैयार की जा रही हैं.

दीपोत्सव में दिखेगें ये रंग: सूचना अधिकारी ने बताया कि इस आयोजन के लिए एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है. उसके अनुसार दीपोत्सव में प्रयागराज महाकुंभ, काशी कॉरिडोर, कृषि पशु पालन, आयुष्मान कैशलेस, डिफेंस कॉरिडोर, विकास की प्रतिबद्धता, स्वच्छ एवं हरित प्रदेश, विकसित भारत, प्रदेश पुलिस सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, आत्मनिर्भर नारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कराए गए कार्यों की झलक दिखाई पड़ेगी.

राज्यों के कलाकार बनेंगे शोभा: इस बार दीपोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं और नृत्य देखने को मिलेगा. हरियाणा का फाग, केरल का कथककली, राजस्थान का झूमर, पंजाब का भांगड़ा, ओडिशा का संबलपुरी, गाजीपुर का डिबिया और पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश की लोक कलाएं अयोध्या के रामपथ पर अपनी छटा बिखेरेंगी. जिसमे लगभग 500 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लेंगे.

जगतगुरु शंकराचार्य द्वार का निर्माण कार्य पूरा: राम मंदिर के जगतगुरु शंकराचार्य द्वार का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. जिसमें टाइटेनियम से बने गेट को भी लगा दिया गया है. ये राजस्थान के पत्थरों से तैयार किए गए राम मंदिर का वीवीआईपी द्वार होगा. जहां से आगामी आयोजनों के दौरान प्रधानमंत्री, सरसंचालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वीवीआईपी भी मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे.

