दीपोत्सव 2025 में दिखाई देगी राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और महाकुंभ की झलक, रामायण के सातों कांड पर निकलेगी झांकियां

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में आयोजित नवमी दीपोत्सव में त्रेता युग की झलक दिखाई देगी. जिसमें अयोध्यावासी सराबोर होकर भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव की शुरुआत भगवान श्री राम के जीवनकाल पर आधारित झांकियों के साथ प्रारंभ होगी. जिसमें भारतीय संस्कृति, प्रदेश के विकास और नारी सशक्तिकरण के साथ भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने, काशी कॉरिडोर के निर्माण और प्रयागराज के महाकुंभ की झलक दिखाई देगी.

भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार 9वें दीपोत्सव में लाखों दीपों से नगर को जगमग करने की तैयारी है. सरयू घाट, राम की पैड़ी, धर्मपथ, रामपथ सहित मठ मंदिरों को रंग-बिरंगे लाइटों से सजाने का कार्य किया जा रहा है. तो वहीं रामपथ पर निकलने वाली झांकियों को भी तैयार किया जा रहा है.

अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के मैदान में सूचना विभाग के द्वारा 15 झांकियां तैयार की जा रही हैं जबकि संस्कृति विभाग रामायण के साथ कांडों पर आधारित झांकियों को तैयार किया जा रहा. इस बार कुल 22 झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम कथा पार्क पर समाप्त होगीं. इन झांकियों में विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं और भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करते हुए कलाकारों की टीम झांकियों की शोभा बढ़ाएंगी.

रामायण के सात कांडों की प्रस्तुति: जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, सूचना विभाग की झांकियां योगी सरकार के विकास कार्यों को दर्शाएंगी. ये झांकियां प्रदेश की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक होंगी. दूसरी ओर, संस्कृति विभाग द्वारा रामायण के सात कांडों बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड पर आधारित झांकियां तैयार की जा रही हैं.