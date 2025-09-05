ETV Bharat / state

मेरठ में आवास विकास परिषद ने खोला सस्ते घरों का पिटारा; 1200 फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका - MEERUT NEWS

मेरठ में आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि फ्लैट्स के लिए आवेदन किया जा सकता है.

मेरठ में कम कीमत में मिल रहा आशियाना.
मेरठ में कम कीमत में मिल रहा आशियाना.
मेरठ: देश की राजधानी दिल्ली से मेरठ की दूरी अब घट गई है. प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का काम भी समापन की ओर है. ऐसे में जो लोग अपने लिए आशियाना तलाश रहे हैं, उनके लिए आवास एवं विकास परिषद ने 1200 से अधिक फ्लैट लेने का मौका दिया है. इनकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए से शुरु है. आईए जानते हैं, किस तरह से यह फ्लैट लिए जा सकते हैं.

मेरठ में बीते महीने ही सर्किल रेट बढ़ा है. वहीं, इस शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने का भी फायदा मिल रहा है. लोग अब अपने लिए यहां भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं. दिल्ली और उसके नजदीक के शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत 7वें आसमान पर हैं. इसलिए मेरठ को एक बेहर विकल्प के तौर पर पसंद किया जा रहा है. देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत से जहां दिल्ली-एनसीआर के शहरों तक पहुंचना आसान हो गया है. वहीं, पूरब से पश्चिम की दूरी भी गंगा एक्सीप्रेस-वे की वजह से कम होने वाली है.

आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा.

मेरठ एजुकेशन का भी हब बन गया है. यहां स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा तमाम निजी शिक्षण संस्थान हैं. वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा मेडिकल के क्षेत्र में भी निजी विश्वविद्यालय होने से करियर और पढ़ाई के लिए भी बड़ा हब मेरठ बन गया है. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने जागृति विहार में अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट में 1200 से अधिक फ्लैट की योजना लांच की है. यहां न्यूनतम 9 लाख रुपए में फ्लैट लिया जा सकता है.

मेरठ में आवास विकास परिषद मेरठ कार्यालय के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आवास विकास परिषद मेरठ में अपनी जागृति विहार विस्तार-3 योजना में लोगों के लिए अलग-अलग साइज के फ्लैट की योजना लाया है. आवास विकास परिषद की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है. वेबसाईट www.upavp.in पर ही पंजीकरण हो रहा है. यह योजना 15 अगस्त से 15 सितंबर तक चालू है.

कोई भी आवेदक अपनी मर्जी के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यहां के F-32 में 700 फ्लैट हैं. ये 1 BHK हैं. इनकी कीमत 8 लाख रुपए से 10 लाख के बीच है. इसी प्रकार F-57 और F-64 में 2 BHK के लगभग 500 फ्लैट हैं. इनकी कीमत लगभग 20-25 लाख है. इसी प्रकार F-100 में 29 फ्लैट खाली हैं. यह 10 मंजिला ईमारत है. इसमें लगभग 40 लाख रुपए कीमत है. वह बताते हैं, कि जैसा कि आप जानते हैं, कि रैपिड की वजह से दिल्ली की दूरी भी घट गई है.

शताब्दी नगर से बेगमपुल तक मेट्रो की वजह से अब आसानी से आवाजाही की जा सकती है. वहीं, उम्मीद है, कि मेडिकल तक मेट्रो की कवायदें हो रही हैं. ऐसे में आवास विकास परिषद के इन आवासीय भवनों को लेकर भी लोगों में रुझान बढ़ रहा है.

यही वजह है, कि हर दिन लोग जानकारी कर रहे हैं. लोग अलग-अलग योजनाओं में फ्लैट लेने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है, जिससे कि जो भी साइट पर जाकर विजिट करना चाहते हैं, उन्हें फ्लैट के बारे जानकारी मिल सके.

संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा बताते हैं, कि फ्लैट की कुल कीमत की 5 फीसदी धनराशि टोकन मनी के तौर पर देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर 60 दिन में इच्छुक आवेदक अपने फ्लैट की कुल धनराशि जमा करेगा तो 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. वहीं, ये सभी फ्लैट रेडी टू मूव स्थिति में है.

आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक सुनील कुमार शर्मा.

