लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे निवासी डॉ. ओसामा माज शेख को 8 दिन के लिए डिमांड पर लिया है. कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद 15 अगस्त से उसे डिमांड पर देने की मंजूरी मिली है. लखनऊ के विशेष एटीएस अदालत में यह आदेश दिया है. आरोपी पर सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड स्पेस में युवाओं को कट्टरपंत की राह पर ले जाने और जिहादी नेटवर्क तैयार करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

यूपी एटीएस ने बीते 4 अगस्त 2025 को पुणे से डॉ. ओसामा माज शेख दानिश और यूपी के अमरोहा जिले के अजमल अली को गिरफ्तार किया था. एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी डॉ. ओसामा माज शेख इंस्टाग्राम और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काने और जिहादी नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रहा था. उसकी मुलाकात अमरोहा निवासी अजमल अली से एक इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से हुई थी. इस इंस्टाग्राम ग्रुप में लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर शरिया कानून लागू करने और गैर मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे विषयों पर चर्चा होती थी.

बाद में डॉ. ओसामा माज शेख ने अजमल को सिगनल ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी, ताकि खुफिया एजेंसियों से बचा जा सके. एटीएस की जांच में पता चला कि रिवाइविंग इस्लाम नामक व्हाट्सएप ग्रुप और सिग्नल चैट में कई पाकिस्तानी नंबर जुड़े थे. इन ग्रुपों में आईडी बनाने की ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो, हिंसात्मक संदेश और गजवा-ए-हिंद जैसे कट्टरपंथी कंटेंट शेयर किए जाते थे.

इसका उद्देश्य युवाओं को उग्र सोच अपनाने के लिए तैयार करना था. एटीएस ने आरोपी शेख के मोबाइल डाटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, गोपनीय एप्स और सोशल मीडिया की जांच की. साथ ही बैंक खातों की जानकारी मंगाकर उसके लेनदेन की भी जांच की जा रही है. इससे फंडिंग के स्रोत का पता लगाया जा सकेगा. एजेंसी के अधिकारियों का कहना है, कि यह मामला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है. इसलिए आरोपी से गहन पूछताछ होना बहुत जरूरी है.

