यूपी ATS ने चार कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार; जिहाद से भारत में शरीयत कानून लागू करने की बना रहे थे योजना

4 आरोपी पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना बना थे

यूपी एटीएस ने चार संदिग्ध किए गिरफ्तार. (UP ATS)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 9:07 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश आतंकवादी निरोधी दस्ते (ATS) ने प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में कानपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से चार कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए सभी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से हथियारों के बल पर शरिया कानून लागू के लिए मुजाहिद्दीन आर्मी बनाने की योजना बना रहे थे. इन सभी के टारगेट पर गैर मुस्लिम धर्म गुरु गुरुओं की हत्या करने की योजना पर भी काम कर रहे थे. एटीएस को खूफिया विभाग इनपुट मिलने पर इन सभी को अरेस्ट करके प्लान का खुलासा करते हुए चारों को जेल भेज दिया है.

कानपुर से दो आरोपी गिरफ्तारः एटीएस के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कानपुर के सुजातगंज से मोहम्मद तौसीफ, सुल्तानपुर से मोहम्मद तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है. जबकि सुल्तानपुर से अकमल रजा, सोनभद्र से सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी और रामपुर से कासिम अली को गिरफ्तार किया गया है. यह सभी आरोपी सोशल मीडिया पर अलग-अलग ग्रुप बनाकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे.

भारत में हिंसात्मक जिहाद की योजना थीः एटीएस के डिप्टी एसपी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि यह सभी कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठन से प्रभावित होकर भारत में हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को गिरकर हथियार के बल पर शरिया कानून लागू करने की योजना पर काम कर रहे थे. इन आरोपियों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मीटिंग भी आयोजित की थी और विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़कर सक्रिय थे. यह लोग ऑडियो चैट और वीडियो भेज कर लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे.

हथियार के लिए जुटा रहे थे फंडः एटीएस के डिप्टी एसपी ने बताया कि आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए हथियार और उन चीजों के इंतजाम के लिए लोगों से फंडिंग की अपील कर रहे थे. एटीएस थाना लखनऊ में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया है. डिप्टी एसपी ने बताया कि जांच में एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इनके ग्रुप में गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की भविष्य में टारगेट किलिंग की गंभीर योजना भी सामने आई है. इस इनपुट पर यह जानकारी जुटा जा रही कि आखिर इनके टारगेट पर कौन से धर्मगुरु थे.

सरिया कानून लागू करने की योजनाः गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग मुसलमान पर जुल्म और ज्यादतियों के लिए काफिरों के खिलाफ कानूनी के खिलाफ जाएंगे. जिहाद करने और सरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे. इसके लिए लोग सामान मानसिकता वाले लोगों को रिकॉग्नाइज्ड करके जोड़ रहे थे और अपनी कट्टर धार्मिक मानसिकता के चलते हुए कई लोगों को चिन्हित कर उनके खाते में की योजना बना रहे थे. एटीएस ने इनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन, आधार और पैन कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एक फोन पे स्कैनर बरामद किया है.

