यूपी में 8 साल में 70 साल का विकास; विजन 2047 वन ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी का सपना, सीएम योगी ने बताया कैसे होगा पूरा - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION

सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश केवल देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र भी है.

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:36 PM IST

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन ‘विजन 2047’ पर हुई 24 घंटे से अधिक की ऐतिहासिक चर्चा का समापन करते यूपी में 8 साल में हुए 70 साल के विकास पर चर्चा की. कहा, उत्तर प्रदेश विकसित भारत का इंजन बनेगा.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र भी है. मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के 187 विधायकों की गंभीर भागीदारी की सराहना की और इसे लोकतंत्र की ताकत बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक होगी. उन्होंने 1947 से 2017 तक की विकास यात्रा और 2017 से 2047 तक के रोडमैप पर चर्चा की.

यूपी अब बीमारू राज्य नहीं: योगी ने कहा कि यह चर्चा आत्मावलोकन का अवसर है, जिसमें यह देखा गया कि प्रदेश ने क्या खोया और क्या पाया. 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को भारत की ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स बताया था. योगी ने जोर दिया कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है.

1947 से 2017 तक प्रदेश में उदासीन नीति: मुख्यमंत्री ने 1947 से 2017 तक के दौर को नीतिगत उदासीनता का शिकार बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उस समय भ्रष्टाचार, भेदभाव और भाई-भतीजावाद ने यूपी को जकड़ रखा था. अपराध, अराजकता, बेरोजगारी और बीमारियों ने राज्य को पीछे धकेल दिया था.

सीएम योगी का सपा पर कटाक्ष: योगी ने विपक्ष के ‘पीडीए’ नारे को ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ करार देते हुए उनकी परिवारवादी सोच पर तंज कसा और इसे ‘कूप मंडूप’ दर्शन से जोड़ा. योगी ने अपनी सरकार के साढ़े आठ साल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया.

यूपी की जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. प्रति व्यक्ति आय 43 हजार से बढ़कर 1 लाख 20 हजार रुपये हो गई है. निर्यात 84 हजार करोड़ से 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा और राज्य का बजट 3 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

डिजिटल लेनदेन 122 करोड़ से 1400 करोड़ रुपये तक पहुंचा. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत 1947 में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1980 तक 11वें स्थान पर खिसक गया. 2014 के बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.

यूपी भी राष्ट्रीय जीडीपी में 8% से 9.5% योगदान दे रहा है. योगी ने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देना ही समावेशी विकास का मंत्र है. उन्होंने सभी विधायकों से अपने क्षेत्रों में विकास को गति देने की अपील की, ताकि यूपी और भारत का विकास का सपना साकार हो.

यूपी में कृषि में रिकॉर्ड उपलब्धियां: यूपी ने गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और तिलहन उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किए. गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन (राष्ट्रीय योगदान 35%) और चावल में 14.7% हिस्सेदारी है. दलहन में 46% और तिलहन में 46.6% की वृद्धि हुई.

गन्ना उत्पादन 2,453.50 लाख मीट्रिक टन (राष्ट्रीय योगदान 55%) रहा. 31 सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से 23 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिला, जिसमें सरयू नहर परियोजना प्रमुख है. पिछले तीन वर्षों में कृषि विकास दर 14% रही, जो राष्ट्रीय औसत 9.5% से कहीं अधिक हैं.

किसानों को मिली 90 हजार करोड़ की सम्मान निधि: किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से 90,000 करोड़ रुपए मिले. गन्ना किसानों को 2.6 लाख करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी से हुआ. शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुए.

विपक्ष के 29,000 स्कूल बंद करने के दावे को खारिज करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्कूल बंद नहीं हुए, बल्कि छोटे स्कूलों को बड़े कैंपसों से जोड़ा गया, ताकि सुविधाएं और गुणवत्ता बढ़ें. स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों का विकास हुआ.

40 लाख बच्चे शिक्षा से जुड़े और ड्रॉप आउट दर घटी. बालवाटिका और पोषण मिशन शुरू हुआ. आईटीआई में आधुनिक कोर्स जोड़े गए और 50 लाख युवाओं को टैबलेट-स्मार्टफोन दिए गए.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश में उछाल: 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो एक्सप्रेसवे थे, अब 22 हैं. हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई, जिसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू होगा. पूंजीगत व्यय 69,789 करोड़ से बढ़कर 1,47,719 करोड़ रुपए हुआ. 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिनसे 60 लाख नौकरियां और लाखों रोजगार बने. ओडीओपी और एमएसएमई नीति से 96 लाख इकाइयों ने पौने दो करोड़ रोजगार सृजित किए.

सीए योगी बोले, पहले चीनी उत्पाद बाजार में छाए थे, अब स्वदेशी सामान का बोलबाला: यूपी के 77 जीआई टैग उत्पाद वैश्विक पहचान बना रहे हैं. सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया, जबकि पहले चीनी सामान बाजारों में छाए रहते थे. अब यूपी के हस्तशिल्पी और कारीगर आत्मनिर्भर हो रहे हैं.

