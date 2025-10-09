ETV Bharat / state

यूपी में बिछने लगी जातीय समीकरणों की बिसात; चलेगा सपा का PDA फार्मूला या BSP की ओर लौटेंगे दलित?, पढ़िए क्या कहते हैं विश्लेषक

लखनऊ : साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. कभी दलित-मुस्लिम समीकरण पर टिके रहने वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और यादव-मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी (सपा) अब एक-दूसरे के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली की. इसके जरिए उन्होंने लोगों को साधने की कोशिश की. रैली के जरिए उन्होंने दलित वोट बैंक को मजबूत करने का भरसक प्रयास भी किया. इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा?, क्या इससे सपा के पीडीए फार्मूले पर कोई असर पड़ेगा, इसे लेकर ईटीवी भारत ने राजनीतिक विश्लेषक और सपा प्रवक्ता से बातचीत की. 'साल 2007 जैसी स्थिति अब नहीं' : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा ने कहा कि 'मायावती की यह रैली कोई नई बात नहीं है. कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी हर साल रैली करती रही है. इसे वोट बैंक के खिसकने या बढ़ने के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. साल 2007 जैसी स्थिति अब नहीं है'. उन्होंने याद दिलाया कि 2007 में मायावती ने बहुजन+मुस्लिम+ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन इस बार न तो कोई नया सामाजिक गठजोड़ दिख रहा है, और न ही कोई बड़ा नेता बीएसपी में शामिल हुआ है. रैली में आई भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. सपा प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक ने रखी अपनी बात. (Video Credit; ETV Bharat) 'दलित वोटर बीएसपी की ओर लौटे तो कांग्रेस को होगा नुकसान' : योगेश मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को दलित वोट नहीं मिला. 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 93 लाख वोट मिले थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 94 लाख पहुंचा. यानी कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ. जबकि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. इसलिए अगर दलित वोट वापस बीएसपी की तरफ लौटते हैं तो सपा नहीं , कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा.