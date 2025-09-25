ETV Bharat / state

यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकत्री क्यों हैं परेशान?, योगी सरकार से क्या मांग की, जानिए

गोरखपुर पहुंची राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारु चौधरी से बताई परेशानी.

up anganwadi workers not getting mobile recharge money yogi government
राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारु चौधरी पहुंची गोरखपुर. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 9:34 AM IST

गोरखपुर: नवजात से लेकर 16 साल के किशोर-किशोरी के पोषण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दे रखी है. महिलाओं, बच्चों के लिए सरकार जो योजना, पुष्टाहार और खाद्यान्न जारी करती है वह भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां इन तक पहुंचाती हैं. तीन से 6 वर्ष के बच्चे जो पढ़ने योग्य होते हैं उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया भी जाता है. यह सभी कार्य आंगनबाड़ी महिला कार्यकत्रियों द्वारा किया जाता है. ऑनलाइन फीडिंग भी निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार लखनऊ को रोज की जाती है. इन कार्यकत्रियों को महीने में 5000 रुपए मानदेय और कुछ उत्साहवर्धन भत्ता मिलता है. ये कार्यकत्रियां लगातार अच्छे मानदेय, मोबाइल और हर माह रिचार्च की मांग कर रही हैं. इन्हीं मांगों को बुधवार को राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारु चौधरी के समक्ष भी उठाया गया. इस पर उन्होंने ये मांगें पूरी कराने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया.

क्या बोलीं आंगनबाड़ी कार्यकत्री: कार्यकत्री मनोरमा और रीता सिंह कहती हैं कि यह अपनी जो सूचना ऑनलाइन भरती हैं विभाग के ऐप पर, उसके लिए सरकार ने इनको जो मोबाइल फोन दिया है वह सपोर्ट ही नहीं करता. मोबाइल 2 जीबी का है. ऐप ओपन होता है 5जी मोबाइल में. इसके रिचार्ज करने का वादा भी सरकार की थी वह भी हर माह नहीं मिलता. साल भर में इन्हें सिर्फ ₹1000 ही रिचार्ज के मिलता है जबकि फीडिंग हर दिन करनी है. 5G का फोन नौकरी करनी है तो लेना ही है नहीं तो सरकार के दिए मोबाइल से काम ही नहीं होगा. गोरखपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यह आवाज पोषण जागरूकता सप्ताह के दौरान निकली. जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी इसके लिए यात्रा को हरी झंड़ी दिखाने पहुंची थी.

क्या समस्या आ रहीः उन्होंने कहा कि आज के समय में कार्य का घंटा देखा जाए तो मिनिमम 12 घंटे लगातार काम कर रहीं है. मोबाइल के जिस ऐप से उन्हें अपने सभी प्रकार के डाटा को फीड करना है, पुराने समय की महिला कार्यकत्रियों को कहीं न कहीं अपने बेटी, परिवार के लोगों का सहारा लेना पड़ता है. सरकार ने ऐसी नीति बनाई तो ठीक है लेकिन उनकी सुविधा के बारे में भी सोचे ऐसी उनकी मांग है. वह लोग चुनावी प्रक्रिया में बूथ लेवल वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण, घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण और पोषण के लिए जागरूक भी करती हैं. लेकिन इन्हें जो सरकार से मानदेय मिलता है वह मात्र ₹5000 मासिक है. इससे ज्यादा तो एक लेबर कमाते हैं वह भी सिर्फ सात आठ घंटे में.

क्या बोलीं उपाध्यक्ष: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने स्वीकार किया कि इन्हें रीचार्ज का पैसा और अच्छा मोबाइल मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्दी ही यह सुविधाएं मिलेंगी..

