रोजगार देने में यूपी देश में 4th; ASI की रिपोर्ट का दावा, 10 साल में 57 लाख नौकरियां निकलीं, बढ़ा औद्योगिक निवेश - BUSINESS NEWS

रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा है.

रोजगार व फैक्ट्रियों के मामलों में यूपी देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल
रोजगार व फैक्ट्रियों के मामलों में यूपी देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 3:56 PM IST

लखनऊ: संघीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया मील का पत्थर स्थापित किया है. रिपोर्ट मुताबिक उत्तर प्रदेश रोजगार और फैक्ट्रियों की संख्या के मामले में अब देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है. 2014-15 से 2023-24 के दौरान 57 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं हैं. यूपी की मजबूत औद्योगिक प्रगति, निवेशक-हितैषी नीतियों और रोजगार के संकल्प ने राज्य को संतुलित आर्थिक विकास का आदर्श मॉडल और औद्योगिक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है.

देशभर में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 11.89 % की वृद्धि दर्ज की गई. औद्योगिक उत्पादन में 5.80% की बढ़ोतरी हुई. इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम रही. देश की शीर्ष पांच उद्योग श्रेणियों बेसिक मेटल्स, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पाद और दवा उद्योग में यूपी का योगदान उल्लेखनीय है.

रोजगार सृजन में बढ़त: रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में 5.92% की वृद्धि हुई. बीते एक दशक (2014-15 से 2023-24) के दौरान देशभर में 57 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं. रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा है.

यूपी का राष्ट्रीय रैंक और हिस्सा
फैक्ट्रियों की संख्या: उत्तर प्रदेश ने कुल फैक्ट्रियों में 8.51% हिस्सेदारी दर्ज की, जो 2022-23 के 7.54% से लगभग 1% अधिक है. यूपी अब चौथे स्थान पर है, तमिलनाडु (15.43%), गुजरात (12.81%) और महाराष्ट्र (10.20%) के बाद.

सकल मूल्य वर्धन (GVA): यूपी का योगदान 6.80% तक पहुंच गया है. पिछले वर्ष (2022-23) यह 6.09% था.

औद्योगिक उत्पादन: आउटपुट में भी यूपी की हिस्सेदारी 7% से अधिक हो चुकी है.

2023-24 की हिस्सेदारी
2023-24 की हिस्सेदारी (Photo Credit; ETV Bharat)


औद्योगिक नीतियों का असर: राज्य की इस उपलब्धि पर यूपी सरकार के प्रधान सचिव (योजना) आलोक कुमार ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में नया मानक तय किया है. यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्रदेश को उभरती औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है. योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी नई औद्योगिक राजधानी बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.

2022-23 की हिस्सेदारी
2022-23 की हिस्सेदारी (Photo Credit; ETV Bharat)
मुख्यमंत्री कार्यालय से दिए गए प्रतिक्रिया में कहा गया है कि उद्योग वृद्धि में उत्तर प्रदेश के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन में योगी सरकार की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन और बेहतर कानून-व्यवस्था को मुख्य कारण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते उत्तर प्रदेश आज देश का औद्योगिक हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. यह उपलब्धि निवेशकों के विश्वास, श्रमिकों की मेहनत और सरकार की पारदर्शी नीतियों का परिणाम है.

