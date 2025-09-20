यूपी में डरा रहा HIV संक्रमण का आंकड़ा; 6 महीने में अंबेडकरनगर में संक्रमित मिलीं 45 महिलाएं, 69 पुरुष
अंबेडकरनगर जिले में वर्ष 2005 से संचालित संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के मुताबिक अब तक 2040 लोग एचआईवी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं.
अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में एड्स मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 6 माह में 114 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है. संक्रमितों में 45 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें से एक गर्भवती भी है.
संक्रमितों में अधिकांश ऐसे मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम करके लौटे थे. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह संक्रमण प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा है. गर्भवती महिलाओं में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है जिनमें से एक महिला ने शिशु को जन्म दिया है.
अंबेडकरनगर में 160 HIV संक्रमित की हो चुकी मौत: जिले में वर्ष 2005 से संचालित संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के मुताबिक अब तक 2040 लोग एचआईवी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 160 की मौत हो चुकी है. पिछले 6 महीने की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर ला दिया है.
अंबेडकरनगर में 1880 HIV संक्रमित: विभाग के अनुसार पिछले साल यानी 2024 में 138 केस सामने आए थे. वहीं, 2025 में 6 महीने में ही 114 संक्रमित पाए गए हैं. मौत की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है. जिले में फिलहाल 1880 एचआईवी पॉजिटिव केस सक्रिय हैं. इनमें से 1689 मरीज जिला अस्पताल के संपूर्ण सुरक्षा केंद्र से नियमित दवा ले रहे हैं. बाकी, लखनऊ व अन्य जिलों में उपचार ले रहे हैं.
संक्रमित महिला के बच्चे की जांच दिल्ली एम्स में: विभाग के अनुसार संक्रमित गर्भवती महिलाओं के नवजात बच्चों की डीबीएस ड्राई ब्लड स्पॉट जांच दिल्ली एम्स में कराई जाती है. जांच तीन चरणों में होती है और सभी रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही शिशु को एचआईवी मुक्त माना जाता है.
कैसे फैलता है एचआईवी संक्रमण
- असुरक्षित यौन संबंध.
- संक्रमित सुई या इंजेक्शन का उपयोग.
- संक्रमित रक्त अथवा रक्त उत्पाद का चढ़ाया जाना.
- गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान संक्रमण.
- संक्रमित अंग या ऊतक प्रत्यारोपण.
HIV संक्रमित 4 मरीजों की मौत: जिला क्षय रोग अधिकारी/ प्रभारी एचआईवी कार्यक्रम डॉ. गौतम मिश्रा का कहना है कि एचआईवी संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है. पिछले 6 महीने में 114 नए मरीज एचआईवी संक्रमित सामने आए हैं, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है. पीड़ितों में अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं. विभाग की ओर से संक्रमण वाले क्षेत्रों में जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे समय पर पहचान और इलाज सुनिश्चित हो सके. साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.
